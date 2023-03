Twitter dévoile les tarifs (astronomiques) de sa nouvelle API

Twitter commence à dévoiler les prix de sa nouvelle API. Et ces tarifs sont très, très élevés.

Twitter commence enfin à mettre des prix sur ses offres d’API payantes après avoir annoncé que l’accès gratuit serait bientôt coupé. Et le moins que l’on puisse, c’est que ce n’est pas donné. Les utilisateurs actuels de l’API ont commencé à recevoir des emails de l’entreprise détaillant les offres payantes. Selon Chris Stokel-Walker de Wired, l’accès à l’API Enterprise peut coûter plusieurs millions de dollars par an.

Les documents transmis aux utilisateurs détaillent des offres qui démarrent à 42 000 $ par mois pour un accès à 50 millions de tweets. Le tarif grimpe jusqu’à 210 000 par mois pour l’offre la plus haute avec 200 millions de tweets. Une offre intermédiaire, avec 100 millions de tweets, est proposé à 125 000 $. Étrangement, le prix n’est pas dégressif. Par exemple, les 100 millions de tweets devraient être proposés à 84 000 $, le double de l’offre la plus basse, mais Twitter en demande 125 000.

Avant qu’Elon Musk ne reprenne les rênes, Twitter proposait une offre gratuite très généreuse de son API. Il y avait des offres “Premium” et “Enterprise”. La première coûtait 2 899 $ par mois. Et seules les sociétés avec plus de 250 utilisateurs étaient éligibles à l’offre “Enterprise”. Le coût était étudié au cas par cas.

Et ces tarifs sont très, très élevés

En plus de ces tarifs très élevés, selon les nouvelles règles, l’offre la plus abordable ne propose un accès qu’à 0,3 % des tweets quant l’offre gratuite, qui disparaîtra bientôt, est 1 %. Les chercheurs représentent une grande part des utilisateurs de l’API. Nombre d’entre eux ont fait remarquer que ces tarifs rendent l’API impossible à utiliser.

La décision d’Elon Musk de faire disparaître l’API gratuite a été grandement critiquée. De nombreux bots et comptes automatisés ont déjà prévu de fermer plutôt que de payer. En réponse, Elon Musk avait quelque peu changé ses plans et déclaré que Twitter offrirait tout de même un accès en “lecture seule” avec des limites basses pour les projets gratuits. Et si cela n’a rien d’officiel, le multimilliardaire américain a aussi émis l’idée de faire payer environ 100 $ par mois pour un accès plus basique pour les petits projets et startups qui se financent par leurs créateurs.