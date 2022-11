Snoop Dogg : Universal Pictures s’associe à Death Row Pictures pour un biopic sur le légendaire rappeur

La vie et l'oeuvre de Snoop Dogg sera raconter dans un film à grand budget.

Le fameux biopic, réalisé par Allen Hughes (Menace to Society, Touching Evil, Broken City) et écrit par Joe Robert Cole (Black Panther, American Crime Story, Amber Lake), consacré à Snoop Dogg est le premier projet de la société de production Death Row Pictures et intégrera plusieurs titres phares de son vaste catalogue. La légende du hip-hop a acheté la marque Death Row au début de l’année pour une somme non divulguée à MNRK Music Group, qui est contrôlé par le groupe d’investissement privé Blackstone. Universal Pictures est également de la partie avec Sara Ramaker en tant que productrice.

In what would be the first definitive biopic on the legendary hip-hop star and pop culture icon, Universal Pictures is developing a film about the life of Snoop Dogg https://t.co/Grf6JAdKWa — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 9, 2022

Calvin Cordozar “Snoop Dogg” Broadus Jr., rappeur, chanteur, producteur musical et acteur américain, a déclaré :

J’ai attendu longtemps pour monter ce projet, car je voulais choisir le bon réalisateur, le scénariste parfait et la meilleure société de cinéma avec laquelle je pouvais m’associer et qui pouvait comprendre l’héritage que j’essaie de représenter à l’écran et le souvenir que j’essaie de laisser derrière moi. Nous avons fait le mariage parfait.

Snoop Dogg, un géant du hip-hop dans le monde

Snoop Dogg règne depuis près de trois décennies en tant que rappeur, chanteur, auteur-compositeur, acteur, producteur de disques, DJ, personnalité médiatique, homme d’affaires et bâtisseur d’empire. En plus de son travail dans la musique, il est un entrepreneur en série avec des projets dans le web 3.0, la technologie, le divertissement, le style de vie, les marques de consommation mondiale, l’alimentation/les boissons et les industries du cannabis.

Il s’est fait connaître en 1992 en apparaissant sur le premier single solo de Dr. Dre, Deep Cover, puis sur le premier album solo de Dre, The Chronic. Il a vendu plus de 35 millions d’albums dans le monde et a été nommé 17 fois aux Grammy Awards. Il a également remporté des American Music Awards et des Primetime Emmy.