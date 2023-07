Sans faire de bruit, Twitter fait machine arrière sur la connexion obligatoire pour la visualisation des tweets. Suffisant pour éviter la catastrophe ?

Quelques jours seulement après que Twitter a cessé de montrer les tweets aux utilisateurs non connectés, cette fonctionnalité des plus basiques est de retour. De nombreux internautes rapportent qu’il est de nouveau possible de consulter des tweets sans être connecté(e) sur son compte. Les profils semblent cependant toujours inaccessibles à celles et ceux qui ne sont pas connectés. Par exemple, s’il est possible de voir la bio d’un utilisateur en étant déconnecté, son fil de tweets, lui, n’apparaît pas. Dans le même temps, les aperçus des tweets semblent fonctionner de nouveau dans iMessage.

Rendre les tweets inaccessibles aux utilisateurs non connectés était une “mesure d’urgence temporaire”, selon le propriétaire de Twitter, Elon Musk. “Nous nous faisons piller nos données à tel point que cela dégrade l’expérience pour les utilisateurs normaux”, écrivait-il.

L’entreprise a donné une explication similaire quant au pourquoi la plateforme a mis une limite temporaire sur le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent voir chaque jour. Ce jeudi, la société expliquait avoir pris cette initiative, qui a perturbé de nombreuses apps utilisant Twitter, pour “détecter et mettre hors-jeu les bots et autres acteurs malveillants qui font du mal à la plateforme”, comme celles et ceux qui récupèrent les données pour entraîner leurs modèles d’intelligence artificielle. Twitter ajoutait que ces limites n’affectent qu’un petit pourcentage d’utilisateurs.

Suffisant pour éviter la catastrophe ?

Twitter n’a plus d’équipe dédiée aux communications publiques, impossible donc d’obtenir le moindre commentaire sur la situation. Quoi qu’il en soit, les tweets sont désormais visualisables par tout un chacun, juste à temps pour le lancement du concurrent de Twitter selon Meta, baptisé Threads. Le service devrait arriver dans de nombreux pays dans les heures à venir, mais pas dans l’Union Européenne pour le moment.