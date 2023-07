Twitter lance un "nouveau" Tweetdeck, bientôt réservé aux abonnés Blue. Une nouvelle décision qui suscite déjà la controverse.

Si vous avez des soucis pour utiliser Twitter récemment, sachez que vous n’êtes pas seul(e) – le service a multiplié les problèmes depuis qu’il a commencé à limiter le nombre de posts que les utilisateurs peuvent voir chaque jour. Bien que la plupart des soucis de la plateforme se soient stabilisés pendant le week-end, Tweetdeck reste cassé à moins que les utilisateurs passent sur la version bêta du site. Aujourd’hui, Twitter annonce se préparer à résoudre le problème en faisant de cette version bêta de Tweetdeck la version principale, annonçant avoir “lancé une nouvelle version améliorée de Tweetdeck“.

Malgré un lancement officiel, ce “nouveau” Tweetdeck est encore baptisé “Tweetdeck Preview” dans l’app et les utilisateurs doivent encore décider manuellement de passer sur cette version en utilisant le menu de l’interface du Tweetdeck original. Et dans ce cas, passer sur la nouvelle interface vient restaurer les fonctionnalités les plus basiques de Tweetdeck que ses utilisateurs connaissent si bien. Twitter explique que le processus devrait être transparent et promet que les recherches enregistrées, les listes et les colonnes devraient être conservées. Bien que Twitter explique que cette version preview améliorée devrait être compatible avec les Twitter Spaces, les sondages et d’autres fonctions qui manquaient justement sur cette plateforme, l’équipe précise que la fonctionnalité Teams est actuellement indisponible.

Twitter n’a pas encore annoncé officiellement qu’elle mettait fin à la vieille version de Tweetdeck, mais dans un thread discutant des problèmes, un employé de Twitter laissait entendre que ce changement serait permanent, déclarant qu’ils allaient “migrer tout le monde vers la version preview”.

Aussi, si le fait de passer à la nouvelle version de Tweetdeck résout potentiellement le problème, et vient restaurer le fonctionnement de l’app, de nombreux utilisateurs devraient bientôt se retrouver dans une nouvelle impasse. En effet, selon Twitter Support, la plateforme sera bientôt une exclusivité de Twitter Blue. Autrement dit, il faudra être abonné pour en profiter : “dans 30 jours, les utilisateurs devront être Certifiés pour accéder à Tweetdeck”. Nul ne sait si ce changement sera appliqué à tous les utilisateurs au début du mois d’août ou si tous les utilisateurs auront une période d’essai de 30 jours du nouveau Tweetdeck avant de devoir s’abonner pour continuer de l’utiliser.

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.

Some notes on getting started and the future of the product…

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 3, 2023