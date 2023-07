Elon Musk célèbre le premier Cybertruck fabriqué à la Gigafactory du Texas. Mais quels modèles seront proposés ?

Tesla a annoncé avoir finalisé l’assemblage du premier Cybertruck dans sa Gigafactory au Texas. Le PDG de l’entreprise, Elon Musk, qui avait récemment pris une vidéo d’un Cybertruck en balade, a aussi félicité l’équipe pour cette prouesse monumentale. La Texas Gigafactory, qui aura bientôt une ville construite autour d’elle pour ses employés, est l’un des plus grands centres de production au monde. Le travail dans ce complexe avait démarré en avril 2022 et Elon Musk affirme qu’il pourra produire un demi-million de voitures chaque année d’ici à la fin de l’année.

Le Cybertruck est le sixième véhicule de Tesla, et il est très spécial pour de multiples raisons. Il marque la première incursion de la société sur le marché du pick-up. Aussi impressionnantes que puissent être ses spécifications, son design pour le moins inconventionnel a grandement divisé l’opinion. La production de l’engin a aussi été de nombreuses fois reportée.

Cet événement signifie en tous les cas que Tesla a fait de vrais progrès et que les livraisons de son véhicule électrique pourront avoir lieu très bientôt. Mais le succès de ce Cybertruck n’est pas évident, parce que entre son annonce officielle et le démarrage de la production de masse, des marques concurrentes ont lancé sur le marché des appareils très intéressants, comme le Rivian R1T, le Ford F-150 Lightning, le Chevrolet Silverado ou le GMC Hummer EV.

Mais quels modèles seront proposés ?

Malgré son retard au démarrage, le Cybertruck offre plusieurs éléments très intéressants. Le châssis de l’engin est en acier inoxydable Ultra-Hard plié à froid, qui doit offrir une force impressionnante et une résistance aux éléments. Avec sa capacité de charge de 1,5 tonne et une capacité en traction de 6,35 tonnes, c’est un vrai monstre à tout faire. Le Cybertruck doit normalement être proposé en trois configurations. Le modèle de base, à partir de 39 900 $, affiche une autonomie d’environ 400 km, une vitesse maximale de 180 km et peut effectuer le 0 à 60 miles par heure en 6,5 secondes.

Ensuite, le modèle tout terrain double moteur peut rouler 480 km sur une seule charge, avec une vitesse max de 193 km/h et un 0 à 60 miles/h en 6,5 secondes. Le tout à partir de 49 900 $.

Le modèle le plus haut de gamme, AWD triple moteur, affiche une autonomie de 800 km. Il peut faire le 0 à 60 miles par heure en 2,9 secondes pour un tarif qui démarre à 69 900 $. Ceci étant dit, Tesla avait supprimé toute mention à ces modèles et aux spécifications du Cybertruck de son site en 2021.