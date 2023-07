Tesla permet enfin de contrôler les essuie-glace depuis le volant. Le fonctionnement intelligent de ces derniers devrait aussi être (bientôt ?) amélioré.

L’interface utilisateur de Tesla peut parfois sembler un peu chiche, notamment dû au peu de contrôles physiques dans la voiture. L’entreprise a fait de gros progrès sur ce terrain avec la mise à jour 2023.12 en avril dernier, en permettant aux utilisateurs de personnaliser la molette de gauche sur le volant pour diverses fonctionnalités, comme le mode accélération, la vitesse du ventilateur ou la température.

Il manquait pourtant, assez inexplicablement en vérité, une fonction dans cette personnalisation : le contrôle des essuie-glaces, que vous deviez jusqu’à présent activer depuis le commodo.

Désormais, dans la récente mise à jour 2032.20, vous pouvez ouvrir le menu des essuie-glaces et choisir leur vitesse de fonctionnement avec un simple appui long sur la molette. Pour ce faire, allez dans les paramètres de la voiture, ouvrez Écran puis allez jusqu’à Fonction Molette et activez l’option Vitesse Essuie-Glaces. Ensuite, vous pourrez contrôler les essuie-glaces avec un simple appui long sur la molette gauche du volant.

Bien que cela puisse effectivement simplifier la vie de celles et ceux qui conduisent souvent sous la pluie, une autre mise à jour importante concernant les essuie-glaces des Tesla devrait arriver bientôt. En juin, le PDG de l’entreprise, Elon Musk, tweetait l’arrivée de “logiciel vraiment intelligent pour les essuie-glaces dans environ trois semaines”, laissant entendre qu’il pourrait avoir été déployé avec cette dernière mise à jour en date.

Le logiciel d’essuie-glace automatique de Tesla est actuellement assez chaotique. Les voitures ont du mal à définir la vitesse appropriée et, parfois, les essuie-glaces s’activent alors qu’il ne pleut pas du tout. Une autre mise à jour sur ce front serait très bienvenue, mais pour l’heure, nul ne sait si elle a été déployée ou non. À suivre !

Actually smart auto wiper software releases in about 3 weeks.

Our patented, “Actually Smart Summon (ASS)” is probably a month or two after that.

— Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023