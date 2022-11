Mark Zuckerberg va témoigner dans l’affaire de la FTC contre Meta

La FTC va faire témoigner Mark Zuckerberg dans son affaire concernant le rachat de l'entreprise Within Unlimited.

La Federal Trade Commission (FTC) appelle le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, à témoigner dans son affaire à venir contre le géant américain. La FTC avait poursuivi en justice la firme de Menlo Park en juillet dernier dans une tentative de l’empêcher de racheter Within Unlimited, société à qui l’on doit l’app de fitness VR Supernatural.

Reuters rapporte que l’agence a listé pas moins de 18 témoins, y compris Mark Zuckerberg et le directeur technique du géant, Andrew Bosworth, dans un document déposé auprès de la Court du District Nord de Californie. En plus de le faire répondre à de nombreuses questions concernant cette potentielle acquisition, la FTC a l’intention d’interroger Mark Zuckerberg quant à la stratégie de Meta pour la réalité virtuelle et ses plans concernant le support des développeurs tiers, toujours selon les documents officiels que Reuters a pu voir.

En juillet dernier, la FTC accusait l’entreprise et Mark Zuckerberg de tenter d'”acquérir illégalement” Within. “Plutôt que de lutter au mérite, Meta tente d’acheter sa voie vers le sommet”, déclarait alors John Newman, directeur adjoint du Bureau de la Concurrence à la FTC.

Meta a botté en touche au sujet de cette affaire de la FTC, affirmant que cette dernière n’était basée que sur “une idéologie et de la spéculation, pas sur des preuves”. Toujours est-il que ce nouvel épisode juridique pourrait être un énième épisode fort onéreux pour une entreprise qui peine toujours à convaincre le public et Wall Street de sa vision du futur. Il y a quelques jours, Meta avait publié ses résultats financiers : sa division AR et VR Reality Labs perd plus d’argent que jamais. Durant le troisième trimestre 2022, elle a perdu pas moins de 3,7 milliards de dollars. Et c’est une tendance qui, selon David Wehner, directeur financier de l’entreprise, devrait continuer durant l’année 2023, comme il l’a annoncé aux investisseurs.