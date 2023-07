L'app Threads de Meta propulse une autre app Threads dans le top des téléchargements de l'App Store. Difficile de faire dans l'originalité dans la Silicon Valley.

Lorsque Instagram a lancé Threads le 5 juillet dernier, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, s’exprimait sur Twitter pour la première fois depuis 11 ans. Le tweet, qui ne contenait aucun texte, incluait simplement le mème montrant Spider-Man pointant du doigt Spider-Man, en référence à Elon Musk. Il s’avère que l’utilisation de ce mème était bien plus à propos que le fondateur de Facebook n’aurait pu l’imaginer.

L’app Threads de Meta propulse une autre app Threads dans le top des téléchargements de l’App Store

Comme mis en avant par TechCrunch, la sortie du Threads d’Instagram s’est transformée en un véritable tremplin pour une autre app du même nom. Threads, une alternative à Slack qui existe depuis 2019 a enregistré plus de 880 000 téléchargements sur iOS entre le 6 et le 12 juillet, selon une estimation de Data.ai partagée par le site. Alors qu’il ne comptait que “quelques téléchargements” avant cette période, Threads est devenue la 52ᵉ application la plus téléchargée sur l’App Store dans le monde. Dans certain pays de l’Union Européenne, notamment l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie, elle est même passée dans le Top 10. Probablement parce que l’app Threads d’Instagram n’est pas disponible en Europe et Meta a commencé à bloquer l’accès à celles et ceux qui essaient de passer par un VPN.

De plus, dans la mesure où elle possède threads.com, Threads (l’alternative à Slack) a profité d’une augmentation “significative” du trafic sur son site web. L’entreprise a depuis lors ajouté un badge sur sa page d’accueil indiquant n’être “pas affilié à Instagram”. Sur Twitter, vous trouverez aussi une déclaration similaire : “Nous ne sommes pas affiliés à Meta. Mais vous êtes les bienvenus !”, peut-on lire sur le profil de l’entreprise.

Difficile de faire dans l’originalité dans la Silicon Valley

Bien sûr, Meta et Threads ne sont pas les premières sociétés à utiliser les mêmes noms de marque. Comme TechCrunch le rapporte, il y a plus d’une sociétés baptisées Lightyear, y compris une startup fabriquant des véhicules électriques solaires, une plateforme de cours en ligne et deux sociétés dans la fintech. Quoi qu’il en soit, c’est une drôle de coïncidence quand on considère que Threads, l’app de chat, a été cofondée par Rousseau Kazi, un ancien responsable produit de Facebook. Et Meta exploitait pendant un temps une application dédiée à Instagram elle aussi baptisée Threads. Qui a dit que la Silicon Valley manquait d’originalité ?