Meta empêche les utilisateurs européens d'accéder à Threads via un VPN. La pression est pourtant grande d'être disponible en Europe.

Inutile d’essayer de vous inscrire sur Threads via un réseau privé virtuel (VPN) si vous vivez en Europe. Meta a confirmé qu’il empêche les utilisateurs de l’Union Européenne d’accéder à son nouveau réseau social via un VPN. Comme le consultant Matt Navarra l’explique, le contenu, les notifications et les profils ne se chargeront pas normalement. Certains utilisateurs précisent qu’ils peuvent utiliser Threads sans VPN s’ils avaient pu s’inscrire avec un VPN, mais il ne faut plus compter sur ce contournement.

Dans un communiqué, Meta indique prendre “des mesures supplémentaires” pour empêcher les gens d’accéder à Threads depuis des pays européens dans lesquels l’app est indisponible. L’entreprise ajoute cependant que l’Europe reste “un marché très important” et espère pouvoir étendre la disponibilité de son app dans le futur. La firme de Menlo Park n’a malheureusement pas fourni de calendrier de déploiement précis, mais l’app est à l’heure actuelle plutôt basique, avec plusieurs fonctionnalités importantes qui manquent encore à l’appel, comme les hashtags.

Threads est actuellement disponible dans plus de 100 pays, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni, mais pas depuis l’Union Européenne. Pour cette dernière, Meta est un “gardien” technologique sur le continent, et l’entreprise voudrait s’assurer que l’approche du partage de données de Threads respecte la future Législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act). Threads est bâti sur l’infrastructure d’Instagram et pourrait importer des données de cette plateforme. L’Union Européenne a aussi décrété que Meta devait obtenir la permission d’afficher des publicités personnalisées, ce qui pourrait complexifier un peu plus la chose.

La pression est pourtant grande d’être disponible en Europe

Il y a cependant une réelle pression du côté de Meta à proposer son app sur un maximum de marchés. Threads comptabilisait 100 millions d’utilisateurs en moins d’une semaine et est déjà considéré comme la plus grande menace de Twitter. Son directeur exécutif, Mark Zuckerberg, précise que cette croissance, jusqu’à présent, est largement “organique”, sans marketing ou autre stratégie promotionnelle standard. Difficile de savoir si cette tendance se poursuivra à long terme, mais une expansion sur l’Europe pourrait évidemment aider. Des analystes tiers voient en la baisse du trafic de Twitter une conséquence du fait que les utilisateurs passent sur Threads.