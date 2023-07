L'app Threads de Meta compte déjà plus de 100 millions d'utilisateurs. Jusqu'où l'app pourra-t-elle aller ?

Le concurrent de Twitter à la sauce Meta réalise un très bon démarre. Quatre jours seulement après son lancement, Threads compte déjà plus de 100 millions d’utilisateurs selon le Threads Tracker de Quiver Quantitative. Le fait que Threads soit une app soeur d’Instagram aide, assurément, facilitant grandement l’inscription, excepté à celles et ceux qui résident dans l’Union Européenne où le service n’est pas (encore) disponible.

L’app Threads de Meta compte déjà plus de 100 millions d’utilisateurs

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, avait communiqué plusieurs chiffres intéressants sur la progression. L’app comptait 10 millions d’utilisateurs en seulement 7 heures d’exploitation et plus de 30 millions après 24 heures. Une journée plus tard, ce nombre avait plus que doublé.

Threads est encore très jeune, avec nombre de fonctionnalités basiques qui manquent encore à l’appel. Les options d’accessibilité sont, pour l’heure, minimales : impossible, par exemple, d’ajouter un texte alternatif sur une image, la recherche est limitée aux noms d’utilisateur, les hashtags n’existent pas et on ne peut publier sur Threads depuis le web. Pire encore, peut-être, il n’y a pas de fil chronologique. Les contenus proposés sont pleins de marques, influenceurs et autres personnalités célèbres, rendant difficile de suivre les publications des proches et amis. Un fil chronologique est en préparation, mais pour l’heure, il n’existe pas.

Jusqu’où l’app pourra-t-elle aller ?

Threads Tracker de Quiver Quantitative utilise les données prises des profils utilisateur d’Instagram, selon la personne qui a co-développé l’outil, Christopher Kardatzke. “En regardant les profils des utilisateurs qui ont rejoint la plateforme, je peux voir où ils étaient dans la file et avoir une idée générale du nombre d’utilisateurs qui se sont inscrits”, explique-t-il. Il ajoute que ces estimations sont en adéquation avec les publications de Mark Zuckerberg sur le nombre d’utilisateurs et les différents paliers franchis.