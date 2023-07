Attention, supprimer son compte Threads supprime aussi son compte Instagram. Meta met les bouchées doubles pour combler les manques et corriger les problèmes.

Si vous avez, par une manière détournée quelconque, créé un compte Threads, ne serait-ce que pour tester ce que ce nouveau concurrent de Twitter selon Meta peut avoir à offrir, sachez que, si vous décidez finalement que ce n’est pas pour vous, supprimer votre profil Threads n’est pas la chose à faire. En effet, comme l’indique The Verge, cela va aussi effacer complètement votre compte Instagram. Lorsque vous ouvrez un compte Threads, vous pouvez utiliser vos identifiants Instagram pour vous inscrire si vous voulez récupérer votre profil et vos abonnements, mais cela vient aussi lier les deux plateformes de manière inextricable, ou presque.

Attention, supprimer son compte Threads supprime aussi son compte Instagram

Dans un post sur Threads, Adam Mosseri, le directeur d’Instagram, explique que Meta est conscient de la problématique et que le géant américain travaille actuellement à permettre de supprimer un compte Threads sans supprimer le compte Instagram. L’entreprise travaille aussi sur un certain nombre de fonctionnalités manquantes actuellement dans l’app, dont l’onglet abonnements, les hashtags, la compatibilité avec le fediverse et la messagerie. Pour l’heure, vous pouvez simplement désactiver votre compte Threads pour cacher votre profil et son contenu. Vous pouvez aussi passer votre profil en privé ou simplement supprimer vos threads personnels. À noter, vous pouvez aussi vous inscrire sur Threads avec un email ou un numéro de téléphone qui ne soit pas lié à votre compte Instagram pour pouvoir utiliser les deux plateformes de manière totalement séparée.

Meta met les bouchées doubles pour combler les manques et corriger les problèmes

Meta n’aurait pas pu lancer Threads à un meilleur moment. Twitter a récemment procédé à plusieurs changements qui ont frustré même les utilisateurs de la première heure. Tout d’abord, la plateforme a empêché de visualiser les tweets sans être connecté – bien qu’elle ait rapidement fait machine arrière sans communiquer sur le sujet – et installé une limite au nombre de tweets que l’on peut lire par jour. Environ 10 millions d’utilisateurs se sont inscrits sur Threads durant les sept premières heures. Après moins de douze heures d’exploitation, l’app comptait déjà 30 millions d’utilisateurs. Peu après le lancement de Threads, Twitter menaçait d’attaquer Meta en justice, l’accusant d’avoir débauché des employés et d’avoir volé des secrets commerciaux et propriétés intellectuelles. Dans une réponse à un tweet sur le sujet, Elon Musk répondait : “La concurrence, c’est bien, tricher, c’est mal.”