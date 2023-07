Meta lance un programme de bêta pour Threads sur Android. Pour celles et ceux qui veulent découvrir les nouveautés avant tout le monde.

Les utilisateurs Android pourront bientôt avoir un aperçu plus rapide des fonctionnalités à venir pour Meta Threads, le nouveau concurrent de Twitter qui tape déjà sur les nerfs d’Elon Musk. Un ingénieur de Meta a annoncé sur la plateforme que “les utilisateurs Android qui adore vivre avec les dernières fonctionnalités” peuvent s’inscrire dès à présent pour la version bêta de l’app, laquelle a été lancée cette semaine et comptait déjà plus de 30 millions d’inscrits ce jeudi. Il n’est cependant, pour l’heure, fait aucune mention d’un programme similaire pour iOS.

Meta lance un programme de bêta pour Threads sur Android

Bien qu’aucune version bêta de l’app Android ne semble disponible à l’heure d’écrire ces lignes, ce programme pourrait être très intéressant dans la mesure où certaines fonctionnalités très importantes et déjà très demandées sont encore absentes de la plateforme. Parmi celles-ci, on pourrait citer les hashtags, les messages directs, une version web complète, le fil chronologique, un fil “abonnement” et la possibilité de supprimer son profil sans pour autant supprimer son compte Instagram.

Pour celles et ceux qui veulent découvrir les nouveautés avant tout le monde

Bien évidemment, qui dit version bêta dit aussi présence possible de bugs. Autrement dit, n’installez cette version que si vous êtes confortable à l’idée d’utiliser une app de possibles bugs et les risques associés. Comme @oxjessel de Meta le conseille, “les nouvelles fonctionnalités et correctifs de bugs arriveront d’abord ici, mais vous devez aussi accepter le risque accru d’avoir une version instable dans la mesure où [elle est] moins testée.” De plus, Meta collectera vos données, peut-être davantage qu’à l’accoutumée. “Certaines données de votre utilisation de l’app seront collectées et partagées avec les développeurs pour nous aider à améliorer l’app”, peut-on notamment lire dans l’invitation.

Si vous vous sentez aventureux, vous pouvez vous inscrire à l’accès bêta. Fort heureusement, il n’y a aucune liste d’attente : quiconque dispose d’un appareil Android compatible peut participer au programme et essayer les futures versions dès qu’elles sont disponibles en bêta.