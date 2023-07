Voici la nouvelle meilleure méthode pour prendre des captures d'écran en navigation privée Chrome sur Android. Une fonction pour l'heure exclusive à Chrome Canary.

Par défaut, les screenshots sont désactivés dans Google Chrome pour Android lorsque la navigation privée (mode incognito) est activée. Ce qui est une bonne chose pour la confidentialité. Mais ce peut être gênant de temps à autre. Vous pouvez cependant utiliser une méthode de contournement via les flags Chrome pour prendre des captures d’écran en navigation privée, mais cette astuce vient créer un autre problème – et cela expose vos onglets privés dans l’écran “Récents” sur votre smartphone en aperçus.

Pour corriger ce souci, Google a introduit un nouveau flag Chrome qui vous permet de prendre des captures d’écran en navigation privée tout en désactivant les aperçus dans l’écran Récents. Grâce à celui-ci, vous pouvez garder privé ce que vous voulez lorsque Chrome n’est pas l’application active à l’écran, tout en conservant la possibilité de prendre des captures d’écran de pages web en navigation privée.

Vous ne trouverez cependant pas ce flag dans l’app officielle Chrome sur votre téléphone. Pour tester la chose, il faut installer Chrome Canary (Unstable) depuis le Play Store. C’est la version de Chrome dans laquelle les nouvelles fonctionnalités sont testées avant que Google ne les déploie sur la version stable. Bien que son nom utilise le mot “instable”, elle est suffisamment stable pour être utilisée comme votre navigateur principal, surtout si vous aimez avoir les toutes dernières fonctionnalités.

Une fois Chrome Canary installé, tapez “chrome://flags” (sans les guillemets) dans la barre d’adresse et ouvrez la page. Sur cette dernière, recherchez “Improved Incognito Screenshots”. Tapotez le bouton juste sous ce flag et sélectionnez “Enabled”. Vous serez désormais en mesure de prendre des captures d’écran des onglets ouverts en mode navigation privée et lorsque vous basculerez sur le menu Récents, vous remarquerez que ces captures d’écran sont désactivées.

À noter : cette fonctionnalité n’a pas encore été déployée dans la version stable de Google Chrome pour Android. Si vous activez ce flag dans Chrome Canary, cela ne fonctionnera pas dans la version stable du navigateur. Il faudra attendre qu’elle arrive, encore un peu de patience.