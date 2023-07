Quatre nouvelles fonctionnalités de Google Chrome qui arrivent sur votre iPhone

Google Chrome s'améliore nettement sur iOS, avec l'arrivée de quatre fonctionnalités très intéressantes au quotidien. Certaines propulsées par l'IA.

Google Chrome pour iPhone n’est pas le même que Chrome pour desktop. Il y a de nombreuses fonctionnalités communes, évidemment, mais comme tout navigateur iOS, sous le capot, on retrouve nul autre que Safari. Dans sa dernière annonce en date, Google partage cependant quatre nouvelles fonctionnalités, certaines propulsées par l’intelligence artificielle, à Chrome sur mobile.

Traductions améliorées

Google explique que Chrome est bien meilleur dans sa détection de la langue d’une page web et pour suggérer une traduction le cas échéant, attribuant ces améliorations à de meilleurs modèles IA. Sur votre iPhone, Chrome vous demandera automatiquement si vous souhaitez traduire les pages dans la langue de votre choix. Vous pouvez aussi traduire des extraits d’une page sans quitter la page en question. Si vous lisez en espagnol, mais que vous ne comprenez pas une phrase, vous pouvez la traduire en français sans changer toute la page.

Accès plus rapide à Google Lens

S’il est déjà possible d’utiliser Google Lens dans Chrome pour identifier les objets d’une photo, lancer une recherche d’image inversée ou traduire des langues, vous pourrez y accéder bien plus rapidement dans les mois à venir.

À l’heure actuelle, vous pouvez rester appuyé sur une image dans Chrome et tapoter sur “Chercher l’image” pour ouvrir Google Lens. Google annonce le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité qui viendra ajouter une icône Google Lens dans la barre d’adresse de Chrome. Vous pourrez alors tapoter dessus pour prendre de nouvelles photos ou sélectionner des images depuis les photos de votre appareil et utiliser ainsi Google Lens bien plus rapidement. La fonction n’est pas encore disponible à tout un chacun, mais elle le sera bientôt. Patience.

Trouver des adresses dans Google Maps

Une autre amélioration IA permettra de situer rapidement une adresse sans quitter Chrome sur votre iPhone. Le navigateur détectera automatiquement les adresses sur les sites web et lorsque vous restez appuyé sur l’une d’entre elles, vous pourrez la visualiser dans une fenêtre Google Maps dans Chrome, sans devoir changer d’app.

Créer des événements plus rapidement dans l’agenda

Chrome est aussi bien meilleur lorsqu’il est question de créer des événements Google Agenda sans quitter le navigateur. Comme les adresses, le navigateur détecte les événements sur une page et vous pouvez rester appuyé dessus pour l’ajouter à Google Agenda. Chrome trouvera aussi les informations supplémentaires pertinentes, comme l’adresse, la description et l’heure pour les ajouter automatiquement.