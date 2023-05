Comment (et pourquoi) épingler sur Google Maps

Google Maps est un service très complet et très performant. Ses épingles, par exemple, peuvent être très pratiques au quotidien. Voici comment en profiter au mieux.

Google Maps est tellement dépendant des épingles qu’elle en utilise une comme icône d’application. Ces petites marques virtuelles très utiles existent pour vous amener à votre destination, évidemment, mais aussi vers des magasins, bars, restaurants et autres endroits d’importance. Vous pouvez aussi placer vos propres épingles, même si la quantité d’options proposées, tant sur mobile que sur desktop, peut être intimidante.

Placer une épingle temporaire sur Google Maps

Il suffit de cliquer une fois sur desktop ou de tapoter et maintenir la pression sur mobile où vous voulez sur Google Maps. Une nouvelle carte d’information apparait alors en bas de l’interface, avec une adresse ou simplement une mention “repère placé”.

Si votre épingle est sur une route référencée par Street View, vous pouvez afficher les images disponibles en cliquant ou tapotant (vous avez un aperçu). C’est l’une des raisons qui rendent ces épingles utiles : vous aider à visualiser un endroit particulier avant d’y être ou vérifier les détails d’une localisation.

Cliquez ou tapotez sur une épingle et vous verrez de nombreuses options, comme obtenir les directions pour y aller ou envoyer un lien vers cette localisation à quelqu’un. Et si jamais le lieu manque sur Google Maps, vous pouvez choisir “Ajouter un lieu manquant”.

Si vous utilisez Google Maps sur le web, vous pouvez cliquer sur Envoyer vers le téléphone pour envoyer la localisation de cette épingle à un appareil mobile connecté qui utilise le même compte Google. Si vous êtes sur l’app mobile, vous pouvez tapoter sur “Mesurer une distance” pour connaître la distance à vol d’oiseau par rapport à un ou plusieurs autres points.

Placer une épingle permanente sur Google Maps

Pour faire disparaître une épingle temporaire sur la carte, cliquez ou tapotez ailleurs. Si vous avez besoin d’une option plus permanente, vous avez plusieurs solutions.

Une fois une épingle posée et la fiche d’information ouverte, vous pouvez cliquer ou tapoter sur Enregistrer. Google Maps vous propose plusieurs listes (“Favoris”, “À visiter”, “Projets voyages”, etc.), mais vous pouvez créer la vôtre.

Vous pouvez aussi cliquer sur “Ajouter un libellé” pour lui donner un nom. Ce libellé apparaîtra lorsque vous naviguerez sur Google Maps ainsi que dans vos résultats de recherche. Pratique.

Personne d’autre ne peut voir vos listes ou libellés, ceux-ci sont enregistrés dans votre compte Google, mais vous pouvez rendre vos listes publiques si vous le souhaitez. Pour les voir, cliquez sur le bouton menu (en haut à gauche) puis Vos lieux ou Enregistrés (sur mobile). Vous pouvez aussi, de là, les modifier au besoin.

Placer une épingle de localisation sur Google Maps

Une autre utilisation pratique de ces épingles : pour indiquer à d’autres où vous êtes et les aider à vous trouver. Dans ce cas de figure, vous n’avez pas besoin de placer une épingle, vous êtes l’épingle, votre téléphone tout du moins. Tapotez sur le point bleu qui représente votre localisation dans l’app mobile Google Maps et vous aurez de nombreuses options – notamment “Calibrer” pour améliorer la précision et “Enregistrer l’emplacement de stationnement” pour vous aider à retrouver votre voiture -.

Pour faire savoir aux autres où vous êtes, tapotez sur Partager ma position. Vous devrez décider pendant combien de temps : le minimum est une heure, le maximum une journée, mais vous pouvez aussi le faire indéfiniment (jusqu’à ce que vous désactiviez manuellement via cette même fenêtre).

Ensuite, vous décidez avec qui partager l’information, avec un ou plusieurs contacts, ou en envoyant un lien via une app sur votre téléphone. Ces liens s’ouvriront dans Google Maps et révèleront votre localisation, mise à jour en temps réel.