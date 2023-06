Google Chrome pourra bientôt convertir les PDF en texte et les lire à voix haute. Une fonctionnalité qui rendra internet plus accessible à tous.

Google rendra bientôt bien plus facile les interactions avec les documents PDF à celles et ceux qui ont des problèmes de vue. L’entreprise va en effet ajouter un système de reconnaissance optique de caractères (OCR) dans son navigateur Chrome pour convertir les PDF en texte, les rendant ainsi nettement plus accessibles, particulièrement si vous les faites ensuite lire à voix haute. L’outil pourra même fournir des descriptions des images.

Google Chrome pourra bientôt convertir les PDF en texte et les lire à voix haute

La fonctionnalité sera disponible dans les “prochains mois”, selon Google. La firme de Mountain View a aussi l’intention d’étendre cette fonction au-delà de Chrome plus tard dans l’année, sans pour autant préciser quelles plateformes y auront droit. À suivre !

Cette nouveauté s’inscrit dans le cadre d’une vaste initiative ciblant l’éducation, laquelle comprend notamment une licence applicative pour les Chromebook dans les écoles et un accès gratuit à Adobe Express aux États-Unis. Les administrateurs auront aussi davantage de contrôle sur ce à quoi les élèves et les professeurs peuvent avoir accès sur les machines – ils peuvent empêcher les élèves de copier/coller du texte depuis certains sites, comme des outils d’IA générative qui pourraient les aider à tricher pendant des examens. Les utilisateurs, eux, pourront notamment désactiver plus facilement la caméra et/ou le microphone où qu’ils soient dans Chrome OS.

Une fonctionnalité qui rendra internet plus accessible à tous

La fonctionnalité de lecture à haute voix des PDF a été principalement pensée pour les classes, les élèves ayant des problèmes de vue pourront ainsi lire plus facilement les supports de travail ou des articles de recherche. Ceci étant dit, cela permettra aussi de rendre internet plus accessible pour les internautes de tous les âges. Il n’est pas rare que les sites proposent leurs conditions d’utilisation et autres informations importantes dans des PDF. Ces contenus seront alors plus facilement assimilables.