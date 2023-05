Vous pouvez désormais diffuser les apps de votre smartphone Android sur votre Chromebook. Google a activé la fonctionnalité dans l'app Phone Hub de Chrome OS Beta.

Vous n’aurez bientôt plus besoin d’installer les apps Android de votre smartphone sur votre Chromebook pour pouvoir en avoir un aperçu sur votre ordinateur. En effet, après un court aperçu durant le CES l’année dernière, Google a activé la diffusion d’app via Phone Hub dans Chrome OS Beta. Ainsi, il devient très facile de vérifier ses messages ou de suivre le statut de votre livraison de nourriture sans devoir télécharger, installer et vous connecter à l’app dédiée.

Une fois que Phone Hub est activé, vous pouvez diffuser vos apps soit en cliquant sur une notification de l’app en question, soit en naviguant dans la section “Applications récentes” de Phone Hub après avoir ouvert telle ou telle application. La firme de Mountain View ne précise pas si certaines apps sont incompatibles avec cette fonctionnalité, mais il y a de fortes chances que vous ne puissiez par exemple pas jouer à un jeu d’action gourmand en ressources via cette méthode.

Cette option fonctionne avec “certains” smartphones sous Android 13 ou plus récent. Le Chromebook et le smartphone doivent par ailleurs être connectés sur le même réseau Wi-Fi et relativement proches physiquement. Ceci étant dit, vous pouvez aussi utiliser le téléphone comme point d’accès via Instant Tethering si nécessaire.

Google reproduit enfin l’application de mirroring à distance Android que nous avons sur Windows depuis des années. Cependant, cette fonctionnalité devrait être plus utile sur Chromebook. Bien que le streaming ne remplacera pas les apps natives, cela peut vous économiser du stockage et vous éviter de devoir jongler entre les appareils pour réaliser telle ou telle action. Cette approche dépend aussi moins des fabricants, là où celle de Microsoft était limitée aux smartphones Samsung et Honor.