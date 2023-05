Windows : faites un (vrai) ménage dans les applications qui se lancent au démarrage

Faire le grand ménage dans les applications au démarrage sur Windows est très simple, et ce, grâce à un outil proposé par Microsoft.

Tous les utilisateurs de longue date de Windows savent à quel point il peut être frustrant d’attendre que les apps et services finissent de charger pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. Les récentes améliorations de Windows et des SSD rendent les choses plus rapides, évidemment, mais le problème est plus profond. Certaines apps, natives ou non, sont trop “collantes”, s’entêtant à se lancer au démarrage de votre machine. Et certaines n’ont pas d’option pour empêcher ce comportement.

Faire le grand ménage dans les applications au démarrage sur Windows est très simple

Étrangement, il y a une solution à ce problème, et celle-ci provient de Microsoft. Le géant gère et distribue un logiciel du nom de Autoruns, pensé et conçu pour éteindre les apps et service qui utilisent le processus d’auto-run. Mais il est possible d’utiliser Autoruns pour arrêter se débarrasser définitivement de ces apps dont on ne veut plus.

Tout d’abord, télécharger le fichier ZIP Autoruns et installez-le où vous voulez. Lancez l’app et préparez-vous à ignorer la plupart des onglets et informations présentées.

Allez directement dans l’onglet Logon, qui ne montre que les apps qui se lancent lorsque l’utilisateur se connecte. Vous pouvez faire défiler pour trouver l’application dont vous voulez vous débarrasser et décocher la case. C’est un travail manuel, certes, mais le jeu en vaut la chandelle. Et la beauté de la chose, c’est que votre machine restera dans cette configuration, à moins que vous n’annuliez la manipulation vous-même en venant recocher la case.

Et ce grâce à un outil proposé par Microsoft

Il faut bien l’admettre, la liste est longue. Si vous cherchez uniquement les applications tierces installées récemment, cliquez sur le bouton “Hide Windows entries”. La liste est par ailleurs parsemée de couleur, selon le niveau d’autorisation de Microsoft : en jaune, l’application n’est pas trouvée sur le système et en rouge, elle n’est pas approuvée par Microsoft (ce qui ne signifie pas qu’elle est malveillante).

Et voilà, le tour est joué ! Si vous êtes curieux, vous pouvez faire le tour de l’app Autoruns pour voir ce qu’elle a à proposer et découvrir, par exemple, tout ce qui se passe au démarrage. La section Drives vous montre tous les drivers. La section Services permet de découvrir d’éventuels services pernicieux. Chaque service a par ailleurs sa petite ligne de description, à bien lire avant de procéder à la désactivation. Et de manière générale, abstenez-vous de désactiver les services Windows.