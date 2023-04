Microsoft commence à déployer la synchronisation Phone Link iOS à tous les utilisateurs Windows 11. Les limitations sont les mêmes que pendant la phase de test, mais c'est mieux que rien.

Suite à un test très limité qui avait démarré à la fin du mois de février, Microsoft a commencé à déployer la prise en charge de l’iPhone dans son app Phone Link à une base d’utilisateurs de Windows grandement élargie. Ce logiciel, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, vous permet de synchroniser vos appels, messages et contacts sur votre PC. Microsoft propose Phone Link (sous diverses formes) sur les appareils Android depuis 2015. La firme de Redmond prévoie que tous les utilisateurs Windows 11 aient accès à Phone Link iOS d’ici à la mi-mai.

Microsoft commence à déployer la synchronisation Phone Link iOS à tous les utilisateurs Windows 11

Une fois que vous avez accès à ladite fonctionnalité, la méthode la plus simple pour lier vos appareils ensemble est de taper “Phone Link” dans la barre de recherche de Windows 11. C’est aussi, d’ailleurs, la méthode la plus simple pour savoir si vous avez justement accès à la fonctionnalité. Si vous êtes comme moi, vous verrez peut-être l’option pour ajouter un iPhone grisée, avec l’icône indiquant simplement “bientôt disponible”.

Les limitations sont les mêmes que pendant la phase de test, mais c’est mieux que rien

Une fois que la fonction est disponible sur votre machine, il convient de savoir qu’elle reste tout de même assez limitée. Ainsi, comme pendant le test réservé aux Insiders, il n’est pas possible d’utiliser l’app pour envoyer des images et des vidéos depuis votre ordinateur Windows. Les conversations de groupe ne sont pas non plus prises en charge. De plus, le logiciel fonctionne sur une base de session. Autrement dit, vos derniers messages n’apparaîtront que lorsque votre iPhone et votre PC sont effectivement connectés.

Quoi qu’il en soit, même avec toutes ces limitations, les utilisateurs Windows qui ont un iPhone devraient apprécier cette intégration proposée par Phone Link, d’autant plus s’ils ne connaissent pas les alternatives que peuvent être Unison ou AirDroid.