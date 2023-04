Votre iPhone reste vulnérable quand il est verrouillé

Saviez-vous que votre iPhone peut être utilisé contre vous même s'il est verrouillé ? Si vous avez activé ces paramètres, vous pourriez avec de gros soucis.

C’est évidemment une bonne chose que l’on puisse faire tout ce que l’on veut, ou presque, sur nos smartphones. Ceci étant dit, cette praticité au quotidien crée aussi un point d’entrée unique vers toute notre vie numérique dans l’éventualité où quelque chose de mal surviendrait. La preuve par l’exemple : l’utilisateur de Reddit Whippity, dont l’iPhone et la carte de crédit ont récemment été volés. Les voleurs ont utilisé la carte pour acheter pour 9 000 $ de produits, approuvant les transactions avec le propre iPhone de la victime. Fort heureusement, Whippity a pu faire annuler ces transactions, mais tout le monde n’a pas cette chance. La meilleure approche est d’éviter de se retrouver dans cette position.

Selon u/Whippity, les voleurs ont brisé une vitre de sa voiture pour mettre la main sur son iPhone 13 Pro et le wallet MagSafe qui l’accompagnait, lequel renfermaient la pièce d’identité et la carte de crédit. Un petit passage dans l’Apple Store le plus proche, de nombreux gros achats plus tard, le Redditor affirme avoir reçu un message SMS pour vérifier la transaction, mais les voleurs ont pu répondre audit message alors même que l’iPhone était verrouillé.

Et si vous pensiez que c’est impossible, sachez que la chose est effectivement possible, si vous avez un paramètre bien particulier activé. Par défaut, iOS ne permet pas de répondre aux messages lorsque l’iPhone est verrouillé, mais si les aperçus des messages sont activés, vous pouvez le faire. C’est pratique, évidemment, puisque vous n’avez pas à déverrouiller l’appareil chaque fois que vous devez répondre à un simple SMS. Ceci étant dit, c’est aussi un très mauvais choix en termes de sécurité.

Le Redditor avait donc ce paramètre activé, ce qui ont permis aux voleurs de répondre aux messages sans avoir le mot de passe du téléphone. Une fois que AMEX a envoyé le message pour vérifier cet achat à 9 000 $, ils ont pu répondre avec un simple caractère – 1, en l’occurrence – pour approuver la transaction. La banque a pu annuler la transaction et, heureusement pour u/Whippity, les voleurs avaient souscrit à AppleCare+, avec la protection contre le vol et la perte. Ils ont aussi pu s’offrir un iPhone flambant neuf.

Bien que cette histoire se termine bien, vous devriez prendre un moment pour vérifier les paramètres de sécurité sur votre iPhone. En basculant quelques interrupteurs sur iOS, vous pourriez vous éviter bien des soucis.

Pour commencer, assurez-vous que les aperçus des messages ne peuvent être affichés que lorsque votre iPhone est déverrouillé. Rendez-vous dans Réglages > Messages > Notifications > Afficher les aperçus. Assurez-vous que tous les aperçus de notifications sont configurés à l’identique dans Réglages > Notifications > Afficher les aperçus.

Vous devriez aussi prendre un moment pour jeter un œil aux autres actions disponibles par défaut depuis un iPhone verrouillé. Commencez en allant dans Réglages > Face ID et code, puis saisissez votre code. Faites défiler tout en bas et allez dans la section “Autoriser l’accès en mode verrouillé”. Idéalement, vous devriez désactiver les options suivantes :

Répondre avec Message (permet de répondre aux appels manqués avec un message)

Renvoyer les appels manqués

Wallet

Centre de notifications

Contrôle de la maison

Siri

Vous pouvez aussi aller dans Réglages > Siri et Recherche et désactiver Autoriser Siri en mode verrouillé.