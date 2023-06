Meta Quest 3, un casque de réalité mixte à 499 $, avec mode passthrough couleur. Mark Zuckerberg entend bien voler la vedette à Apple et son très attendu casque premium.

Mark Zuckerberg a officialisé le Meta Quest 3, le casque de réalité virtuelle nouvelle génération dont les rumeurs parlent depuis si longtemps. Le PDG de Meta a fait une démonstration de l’appareil pour la toute première fois quelques heures seulement avant le dernier Meta Quest Games Showcase et juste avant la très attendue WWDC d’Apple.

Comme avec le Quest Pro, le Quest 3 supporte la réalité mixte et propose un mode passthrough couleur. Cela permet à l’utilisateur de voir une version couleur de l’environnement qui l’entoure grâce aux caméras externes. Le casque peut alors introduire des éléments de réalité augmentée dans ce monde extérieur. Mark Zuckerberg explique qu’il s’agit du “premier casque grand public avec une réalité mixte couleur haute résolution”.

Il affirme aussi que l’appareil est doté d’une puce Qualcomm “nouvelle génération”, pour des performances graphiques doublées par rapport au Quest 2, ce qui en fait “le casque le plus puissant à ce jour” chez Meta. Tout en étant plus confortable et 40 % plus fin que son prédécesseur.

Meta a aussi repensé les manettes du Quest 3. Celles-ci sont plus ergonomiques et intègrent la technologie de retour haptique TruTouch des manettes Touch Pro. Ces nouvelles manettes Touch Plus n’ont plus non plus d’anneaux de tracking extérieur. Selon Meta, cela permet de proposer une extension plus naturelle de vos mains tout en prenant moins de place. De plus, le Quest 3 propose le suivi des mains.

Le casque démarre à 500 $ pour un stockage de 128 Go et il sera disponible cet automne dans tous les pays qui ont déjà accès au Quest 2. Cela représente la moitié du tarif du Quest Pro et le place au même niveau que le PlayStation VR2.

Le Quest 2, quant à lui, voit son tarif baisser à 300 $ pour la version 128 Go, ceci à compter du 4 juin. Le modèle 256 Go coûtera, lui, 350 $. Meta avait augmenté le prix du casque de 100 $ l’année dernière, accusant l’augmentation des coûts de fabrication. En mars, elle réduisait le tarif du Quest 2 256 Go de 70 $, à 429 $, pour aider “davantage de gens à se lancer dans la VR”, selon les propres mots de Mark Zuckerberg à ce moment-là.

De plus, une future mise à jour viendra augmenter les performances du Quest 2 et du Quest Pro. Meta explique que le CPU de chacun de ces casques verra ses performances augmenter de 26 % maximum, avec un GPU faisant un bon pouvant atteindre les 19 % sur le Quest 2 et 11 % sur le Quest Pro. La technologie Dynamic Resolution Scaling sera aussi activée sur les deux casques. Selon Meta, ceci permettra de “tirer avantage de l’augmentation de la densité de pixels sans diminuer les frames.”

Le Quest 3 sera aussi pleinement compatible avec les apps et expériences du Quest 2. L’entreprise révèlera davantage de détails durant sa conférence Connect qui aura lieu le 27 septembre.

Mark Zuckerberg entend bien voler la vedette à Apple et son très attendu casque premium

Nous savions que Meta avait un Quest 3 en préparation. Il y a quelques jours, Mark Gurman, de Bloomberg, déclarait avoir pu prendre en main un prototype de Quest 3. Le journaliste américain écrivait alors qu’il paraissait “bien plus léger et fin” que le modèle précédent, avec une fixation plus robuste. Contrairement au Quest Pro, cependant, le Quest 3 n’aura pas de fonctionnalités de suivi du visage ou des yeux.

Si l’année avait été différente, Mark Zuckerberg aurait peut-être attendu la conférence Connect pour révéler le Quest 3, mais Meta veut ici très certainement voler la vedette à Apple. Ce dernier devrait dévoiler son casque de réalité mixte premium durant sa conférence WWDC qui ouvrira ses portes la semaine prochaine. Meta pourrait donc très prochainement avoir un concurrent majeur sur le segment de la réalité mixte.