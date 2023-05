Apple Reality Pro : ce que nous savons avant la WWDC 2023 !

Ce lundi 5 juin, la conférence WWDC 2023 démarrera à l’Apple Park, Cupertino. La marque à la pomme devrait en profiter pour dévoiler un tout nouveau genre de produit, un gadget très différent de ce qu’Apple a déjà pu commercialiser. Son nom ? Reality Pro, très probablement, propulsé par un nouveau système d’exploitation, xrOS. Rien n’a encore été officialisé, mais de nombreux articles et fuites vont en ce sens. D’autant que le géant américain a envoyé des invitations centrées sur les réalités virtuelle et augmentée. Mais que savons-nous aujourd’hui de ce casque de réalité mixte selon Apple ?

Nom, prix et design du casque de réalité mixte d’Apple

Selon de nombreuses sources, le casque serait baptisé Reality Pro, mais Apple a déposé plusieurs autres noms, dont Reality One et Reality Processor. Le Reality Pro serait aussi très différent en ce qui concerne son lancement. Tout d’abord, le produit serait onéreux (environ 3 000 $) et principalement tourné vers les développeurs. Et l’utilisation ne devrait pas être très facile dans la mesure où il faudrait venir brancher une batterie externe via un câble pour en profiter. Cette batterie externe, bien qu’assez gênante, pourrait cependant alléger la charge sur la tête, permettant au casque de rester très léger et de ne pas surchauffer.

Un élément de design semble se distinguer, et celui-ci devrait sembler familier aux possesseurs d’Apple Watch. Ce casque serait équipé d’une couronne numérique, permettant de passer de la réalité virtuelle à la réalité augmentée et vice-versa. Ce qui devrait être appréciable.

Quid des spécifications de ce casque Apple Reality Pro ?

Le nouveau casque sera probablement propulsé par une ou même deux puces M2, avec des écrans Sony OLED 4K et une dizaine de caméras (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur) pour le suivi des mouvements oculaires et des mains. Certains rapports avancent aussi la possible présence d’un scanner d’iris pour une authentification biométrique forte.

Ces deux puces feraient du casque un appareil extrêmement puissant, bien plus que ce qui existe aujourd’hui. Apple utiliserait cette puissance pour proposer une expérience très fluide. Ce qui pourrait aussi permettre d’offrir des jeux très poussés.

La réalité mixte, entre réalité virtuelle et réalité augmentée, entend ne pas vous couper du monde extérieur. Les caméras, puces, codecs et autres technologies doivent permettre de voir l’environnement qui vous entoure très fidèlement. Et Apple viendra insérer des éléments virtuels par-dessus, pour une expérience jusqu’alors inédite avec les appareils Apple.

Le casque Reality Pro proposerait deux heures d’autonomie, ce qui peut sembler peu, mais c’est similaire à ce que propose le casque Meta Quest 2, par exemple.

Que sait-on de xrOS ?

En ce qui concerne xrOS, des rapports indiquent que l’OS proposera une expérience similaire aux autres OS d’Apple, mais avec un paramètre très différent : les yeux et les mains permettront de réaliser de nombreuses opérations. xrOS devrait aussi avoir son propre App Store et les apps iPhone et iPad devraient être compatibles.

Il y a fort à parier que le Reality Pro aura droit, dès son lancement, à nombre d’apps, dont certaines très connues, comme Safari, Maps, Apple Music et FaceTime. Ainsi que des jeux, un portail pour le sport, un utilitaire pour utiliser le casque comme “moniteur” externe pour un Mac, des outils de collaborations, une expérience de fitness, etc.

Et la suite ?

Plusieurs rumeurs annoncent que ce Reality Pro n’est que le premier de plusieurs produits AR/VR/XR à venir chez Apple, mais ceux-ci sont encore loin d’être prêts. Certains experts avancent l’horizon 2024 ou 2025, avec un tarif aux alentours de celui de l’iPhone. À suivre !