Meta Horizon Worlds se dote d'une fonctionnalité de chat mondial et le géant entend bien proposer y une expérience sécurisée.

Après avoir introduit des mini-jeux et permis l’accès aux adolescents, Meta tente de rendre son métavers Horizon Worlds plus social. Dans sa dernière mise à jour en date, la firme de Menlo Park déploie une nouvelle fonctionnalité baptisée chat mondial qui permet aux utilisateurs d’envoyer des messages à n’importe qui dans la même session monde. Et dans le même temps, le géant américain promet des contrôles de sécurité stricts autour de cette nouveauté.

Une fonction de chat vocal est déjà disponible, mais tout cela fonctionne comme un service de messagerie texte conventionnel. La capture d’écran ci-dessous montre une interface de discussion à plusieurs participants très classique. Les messages ciblant un utilisateur en particulier apparaissent dans leur propre vue comme une bulle flottante, et lorsque l’on clique dessus, cela ouvre une nouvelle discussion.

Les utilisateurs peuvent entrer en contact ou suivre d’autres participants dans un chat en cliquant sur le nom de l’individu en question pour voir son profil et l’inviter à se connecter, explique Meta. Vous pourrez aussi @mentionner d’autres utilisateurs dans le chat mondial, pour peu que cette personne soit dans le même monde, évidemment. Il y a aussi des outils très pratiques comme les réponses rapides, pour ne pas avoir à taper les messages les plus fréquents.

Et le géant entend bien proposer y une expérience sécurisée

Outre ce chat mondial, Facebook a introduit des outils pour “aider à créer une expérience communautaire positive”, explique-t-il. Pour commencer, sachez que ce système va scanner et supprimer automatiquement les messages allant à l’encontre de son code de conduite. Il permettra aussi aux utilisateurs de flouter les chats pour que les messages d’inconnus soient flous et que leurs propres messages apparaissent flous aux autres. Les utilisateurs peuvent aussi signaler, bloquer ou rendre muet n’importe qui, tout comme ils peuvent réduire ou cacher leur fenêtre de chat.

Cette fonction de flou est activée automatiquement pour les adolescents de 13 à 17 ans. Meta étend aussi les outils de supervision parentale pour permettre aux adultes de s’assurer que leurs enfants “ont une expérience de chat appropriée à leur âge en changeant ou en verrouillant les paramètres de floutage”.

Il y a quelque temps, des sénateurs américains avaient enjoint Meta à ne pas rendre accessible Horizon Worlds aux plus jeunes, rappelant les multiples échecs de l’entreprise à les protéger. Cette crainte semblait être justifiée suite à un récent rapport du CSAM sur Instagram. Meta l’avait fait tout de même, promettant cependant de mettre en place des outils et protections liés à l’âge. “Nous devons concevoir des expériences qui sont taillées sur les vulnérabilités uniques des adolescents”, écrivait l’entreprise à l’époque. Meta a récemment dévoilé son casque de réalité mixte Meta Quest 3, une petite semaine seulement avant qu’Apple ne lance le sien, le Vision Pro.