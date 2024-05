Pourquoi Bloodborne 2 surpasserait largement une suite à Elden Ring ?

Le prochain projet du studio japonais FromSoftware n'est pas encore connu, mais les fans aimeraient un Bloodborne 2 sur PS5.

Le prochain projet de FromSoftware

L’industrie du jeu vidéo est en ébullition. Alors que Shadow of the Erdtree, seule extension du célèbre jeu Elden Ring, est attendue avec impatience, tous se demandent quel sera le prochain projet de FromSoftware. Parmi toutes les possibilités, une suite à Bloodborne semble être une option privilégiée.

Les défis d’une suite à Elden Ring

Bien qu’une suite à Elden Ring puisse sembler une évidence pour certains, plusieurs obstacles se dressent sur sa route. Le premier est lié à l’implication de l’auteur renommé George R. R. Martin dans la création du lore du jeu. Occupé par l’écriture de son prochain livre et plusieurs séries HBO, trouver du temps pour travailler sur une suite à Elden Ring pourrait s’avérer complexe.

De plus, Elden Ring, bien qu’ayant remporté le titre de Jeu de l’année 2022, doit faire face à une concurrence féroce dans le domaine des RPG médiévaux fantastiques. L’arrivée de nombreux titres dans les prochaines années risque de saturer le marché et de lasser les joueurs.

Pourquoi Bloodborne 2 ?

Bloodborne, bien que moins connu que certains titres de FromSoftware, jouit d’une réputation underground et d’un suivi passionné. Son esthétique gothique unique, son univers eldritch et son gameplay plus rapide que les autres jeux soulsborne en font une expérience inédite. Une suite à Bloodborne pourrait donc attirer une nouvelle audience et ravir les fans de la première heure.

Les autres options de FromSoftware

Les autres titres de FromSoftware, comme Sekiro et Dark Souls, ont également leurs atouts, mais leurs histoires semblent complètes. Une suite à ces jeux pourrait donc sembler forcée. Il reste donc Bloodborne 2 comme meilleure option pour le prochain projet de FromSoftware.