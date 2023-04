SpaceX réalisera une répétition générale pour sa fusée Starship dans les prochains jours

SpaceX prépare un grand test pour sa fusée Starship. L'objectif est d'obtenir l'autorisation de la FAA pour un premier décollage le 17 avril.

SpaceX pourrait finalement procéder au premier vol orbital de sa fusée Starship dans une petite dizaine de jours. En effet, il y a peu, l’entreprise a tweeté de nouvelles photos de sa fusée sur le complexe de Boca Chica au Texas. “Starship totalement empilée à la Starbase”, déclarait SpaceX dans les images.

“L’équipe travaille d’arrache-pied pour préparer un test général, suivi, la semaine suivante, du premier test de vol intégré de Starship, avant de tenter d’obtenir l’autorisation des autorités de régulation.” Ce même jour, le propriétaire de SpaceX, Elon Musk, proposait un planning plus court encore : “Starship est prête à décoller la semaine prochaine, en attente de l’autorisation”, écrivait-il sur Twitter.

La date de ce premier vol orbital de Starship n’a pas cessé de bouger depuis maintenant près de deux ans. Au début du mois de février, une semaine après que SpaceX réussissait le tout premier test d’allumage avec la fusée complète, Elon Musk déclarait que l’entreprise tenterait un lancement de Starship en mars si les tests restants se déroulaient bien. Quelques jours plus tard, SpaceX tentait un allumage statique des 33 moteurs Raptor du premier étage, une opération qu’elle n’avait jamais réalisée jusqu’à présent. Ce test était une étape cruciale vers ce premier vol orbital de Starship. Malheureusement, la fusée n’a pas totalement réussi le test, deux moteurs ne s’étant pas allumés avant la fin du test.

Quoi qu’il en soit, le planning partagé par Elon Musk cette semaine est, comme souvent avec lui, très optimiste. Selon Space.com, la Federal Aviation Administration (FAA) a défini la date du 17 avril comme fenêtre de lancement pour Starship. Mais le site rapporte que la FAA n’a pas encore accordé de licence de lancement à SpaceX pour cette fusée, un document qu’elle doit donc obtenir avant que Starship puisse voler en toute légalité.

Starship fully stacked at Starbase. Team is working towards a launch rehearsal next week followed by Starship’s first integrated flight test ~week later pending regulatory approval pic.twitter.com/9VbJLppswp

— SpaceX (@SpaceX) April 6, 2023