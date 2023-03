Elon Musk estimerait Twitter à environ 20 milliards de dollars

Elon Musk évalue Twitter à environ 20 milliards de dollars (seulement) et Twitter Blue est encore loin de pouvoir vraiment peser dans la balance.

Elon Musk évalue Twitter à environ 20 milliards de dollars, si l’on en croit un email obtenu par The Information et The New York Times. Le patron de l’entreprise a partagé cette estimation, une diminution franche par rapport aux 44 milliards de dollars qu’il a déboursés pour racheter la société à l’automne dernier, dans un mémo envoyé aux employés de Twitter ce week-end annonçant un nouveau programme de rémunération en actions. Le milliardaire avait, semble-t-il, averti l’ensemble de la masse salariale – qui, elle aussi, a grandement diminué en peu de temps – que la situation financière de l’entreprise était assez précaire. “Twitter se refaçonne très rapidement”, écrit-il, ajoutant que la société n’avait, à un moment, eu que quatre mois de cash à sa disposition.

Selon Zoë Schiffer de Platformer, Elon Musk aurait aussi déclaré aux employés qu’il voit un “chemin évident, mais difficile” vers une valorisation à 250 milliards de dollars, une situation très hypothétique qui ferait multiplier par 10 la valeur des actions. Elon Musk déclarait que Twitter allait permettre à ses salariés de vendre des actions tous les six mois, une manière de procéder similaire à celle en place chez SpaceX. Selon le milliardaire, ce programme offrirait aux employés la possibilité de se protéger du “chaos des prix” engendré par les fonds propres dans une société publique.

Et Twitter Blue est encore loin de pouvoir vraiment peser dans la balance

Pour replacer cette estimation d’Elon Musk dans son contexte, à 20 milliards de dollars, Twitter vaudrait davantage que Snap, le créateur de Snapchat, une société qui compte environ 140 millions d’utilisateurs actifs quotidiens de plus. Il convient aussi de préciser que cette estimation reflète les difficultés auxquelles Twitter a fait face suite aux décisions de son nouveau patron. Au début de l’année 2023, les revenus quotidiens étaient en baisse de 40 % par rapport à la même période l’année dernière, après que plus de 500 de ses plus importants partenaires publicitaires avaient mis en pause leurs dépenses sur la plateforme. Nombre de ces sociétés avaient quitté le navire après le nouveau lancement chaotique de Twitter Blue, qui a permis à de nombreux trolls d’abuser du service pour se faire passer pour des marques. Selon un récent rapport de The Information, il n’y avait, au début du mois de février, qu’environ 180 000 abonnés à Twitter Blue aux États-Unis, suggérant que le service est loin, très loin, de permettre d’inverser la tendance et la situation financière dans laquelle se trouve Twitter depuis le rachat par Elon Musk.