Twitter pourrait bientôt vous permettre de cacher que vous payer pour utiliser la plateforme

Bientôt une option Blue pour cacher que l'on paie Blue ? Voilà qui risque de faire perdre encore de son intérêt à cette petite coche bleue.

Si vous aimez les fonctionnalités proposées avec l’abonnement payant Twitter Blue, mais que vous n’avez pas envie d’afficher aux yeux du monde le fait que vous payez et que, d’une certaine mesure, vous êtes fan d’Elon Musk, sachez qu’il pourrait peut-être y avoir une solution dans quelque temps. En effet, comme le rapporte Boing Boing, le développeur Alessandro Paluzzi affirme avoir découvert que Twitter teste actuellement une option pour dissimuler la coche bleue sur votre profil. Ainsi, moins que vous n’écriviez un très, très long tweet ou une autre fonctionnalité réservée aux abonnés Blue, les autres utilisateurs pourraient ne jamais savoir que vous êtes abonné(e). Il vous faudra toujours, cependant, donner un document d’identité officiel pour utiliser ces fonctionnalités.

Twitter ayant dissout son service de communication après le rachat par Elon Musk, il ne faut pas attendre de communiqué officiel sur la question. Ce test survient en tous les cas alors que la plateforme a annoncé qu’elle ferait disparaître les certifications des comptes qui y avaient eu droit avant le lancement de Blue, et ce, à partir du 1er avril. En novembre dernier, Elon Musk déclarait que la certification telle qu’elle existait avant a fait naître de nombreux comptes corrompus et que sa suppression surviendrait dans les mois à venir.

Il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer pourquoi vous pourriez vouloir dissimuler cette coche. Vous pourriez, par exemple, ne pas vouloir donner l’impression que vos tweets représentent la vision de votre employeur. Et si vous partagez le même nom qu’une célébrité, vous pourriez ne pas avoir envie de rendre les autres utilisateurs confus.

Nul ne sait cependant si Twitter rendra cette option disponible à tout un chacun. Si la société devait poursuivre dans cette direction, cependant, voilà qui pourrait faire diminuer encore la valeur intrinsèque de cette coche bleue. Et par-dessus tout cela, Twitter vient de rajouter des coches couleur or ou grise pour les entreprises et les organisations gouvernementales, respectivement.

#Twitter keeps working on the ability to control everything related to account verification and identity by adding the option to show or hide your blue checkmark on your profile 👀 pic.twitter.com/6uTjBON21N

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 21, 2023