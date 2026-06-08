ISS : une alerte sans gravité mais révélatrice des limites de la station orbitale

Cinq astronautes ont brièvement rejoint la capsule SpaceX amarrée à l’ISS pendant une réparation côté russe. L’épisode relance la question d’une station vieillissante.

En bref La NASA surveille de près de nouvelles fuites détectées dans un module russe de l’ISS, un problème jugé suffisamment sérieux pour déclencher une réparation étendue.

Par précaution, plusieurs astronautes se réfugient temporairement dans le vaisseau Dragon de SpaceX avant un retour rapide aux opérations normales après suspension des travaux.

Cet incident rappelle la fragilité d’une station vieillissante, alors que la NASA réfléchit déjà à remplacer l’ISS par des infrastructures commerciales dans les prochaines années.

L’ISS vieillit, et en fin de semaine dernière elle l’a encore rappelé sans détour. Pendant que Roscosmos tentait de colmater de nouvelles fuites sur un module de service russe, la NASA a demandé à cinq astronautes de se mettre temporairement à l’abri dans une capsule SpaceX Crew Dragon déjà amarrée à la station. Ce n’est pas le genre de manœuvre qu’on déclenche pour le folklore.

Une station qui craque encore

Le vrai sujet, il est là. Le module de service russe traîne des fuites depuis un moment, et la porte-parole de la NASA, Bethany Stevens, a rappelé que ces fissures restaient une préoccupation suivie de très près par l’agence. Roscosmos a détecté de nouvelles fuites et lancé ce qu’elle a présenté comme une opération de réparation étendue.

Autrement dit, on n’était pas sur un simple contrôle de routine. Et quand une station orbitale commence à enchaîner ce type d’alertes, vous comprenez vite pourquoi chaque décision de sécurité est prise au millimètre.

Refuge dans Dragon, puis retour à bord

Dans un premier message publié sur X, Bethany Stevens a expliqué que la NASA avait demandé aux quatre membres de Crew-12 transportés par SpaceX, ainsi qu’à l’astronaute NASA Chris Williams, d’adopter une posture de sécurité renforcée dans le vaisseau Dragon pendant la réparation.

Une heure plus tard, changement de programme. La même porte-parole a indiqué qu’Roscosmos suspendait les travaux pour analyser davantage de mesures et de données. Résultat, la NASA a mis fin à la procédure de refuge, dite safe haven, et les astronautes sont retournés à leurs opérations normales à bord de l’ISS. Court, oui. Anodin, non.

Qui était concerné à bord de l’ISS ?

Au total, 10 personnes se trouvent actuellement dans la station. Parmi elles, quatre membres de la mission longue durée SpaceX Crew-12, arrivés en février, avec deux astronautes de la NASA, un astronaute de l’Agence spatiale européenne et un cosmonaute russe.

Les trois autres arrivés plus tôt ont rejoint l’ISS en novembre 2025 à bord d’une mission Soyouz, avec un astronaute de la NASA et deux cosmonautes. La source précise bien que cinq astronautes ont été concernés par la mise à l’abri temporaire. De son côté, SpaceX n’a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaire.

Pourquoi cet épisode compte vraiment ?

Parce que cet incident tombe au pire moment, ou presque. L’avenir de l’ISS est déjà en question, et la NASA, sous l’impulsion de son nouvel administrateur Jared Isaacman, pousse pour remplacer la station vieillissante par des modules commerciaux plus tard dans la décennie.

Bon, une alerte gérée en une heure ne signe pas la fin du game. Mais elle rappelle un truc très simple, l’orbite basse continue de tourner grâce à une station qui a quand même pas mal vécu.