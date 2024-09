Le Starliner de Boeing reviendra sans équipage le 6 septembre

L'année prochaine, Butch Wilmore et Suni Williams feront leur retour sur Terre à bord d'un véhicule SpaceX. Quelles seront leurs impressions après ce voyage extraordinaire dans l'espace ?

Tl;dr Le Starliner devrait quitter l’ISS et revenir sur Terre le 6 septembre.

Les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams rentreront à bord d’une capsule SpaceX Crew Dragon.

Ce changement est dû aux problèmes techniques du Starliner.

La mission SpaceX Crew-9 remplacera le véhicule de Boeing à l’ISS.

Starliner : Un retour sur Terre à l’horizon

Le véhicule spatial Starliner est prévu pour se désarrimer de la Station Spatiale Internationale (ISS) et pour entreprendre son voyage de retour vers la Terre à 18h04 heure de l’est, le 6 septembre au plus tôt. Si les conditions météorologiques sont favorables et que le vaisseau spatial quitte l’ISS comme prévu, il atterrira au Space Harbor de White Sands, au Nouveau-Mexique. Son atterrissage sera facilité par des parachutes pour ralentir sa descente et des airbags gonflables pour amortir l’impact, aux alentours de minuit le 7 septembre.

Un vol autonome

Il est à noter que bien que les équipes au sol du Centre de Contrôle de Mission Starliner à Houston et du Centre de Contrôle de Mission Boeing en Floride puissent contrôler le vaisseau spatial à distance si nécessaire, le vol du Starliner sera entièrement autonome et sans équipage.

Retour à la maison avec SpaceX

NASA a récemment annoncé que les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams, qui se sont rendus à l’ISS à bord du Starliner pour son premier vol habité, rentreront à la maison à bord d’une capsule SpaceX Crew Dragon. « Il y avait trop d’incertitude » autour des propulseurs du Starliner, a déclaré la NASA, justifiant ainsi la décision de faire rentrer Wilmore et Williams sur un véhicule SpaceX.

Ces derniers ont volé vers l’ISS en juin et ne devaient y passer qu’un peu plus d’une semaine. Cependant, lors de leur voyage, cinq des propulseurs de manœuvre du vaisseau spatial ont échoué et le problème de fuite d’hélium qui avait précédemment retardé son lancement s’est aggravé.

Le remplacement du Boeing par SpaceX

Quant à la mission SpaceX Crew-9 qui remplacera le véhicule de Boeing sur l’ISS, elle est prévue pour être lancée au plus tôt le 24 septembre. Au lieu de voler avec quatre astronautes comme prévu, elle volera avec deux – l’astronaute de la NASA Nick Hague et le cosmonaute Roscosmos Aleksandr Gorbunov – pour laisser deux sièges vides pour son vol de retour avec Wilmore et Williams en février 2025.