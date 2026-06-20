Scream 7 a changé son Mark au dernier moment, et ça se voit

Joel McHale a remplacé Patrick Dempsey en urgence

Un accessoire préparé pour Dempsey est resté

Le canon de Scream en prend un coup

Le flou autour de Mark dans Scream 7 n’était donc pas une lubie de fans. Joel McHale a confirmé avoir pris la place de Patrick Dempsey presque à la dernière minute, alors que la production avait déjà commencé. Et là, d’un coup, pas mal de choses deviennent plus lisibles.

Un recasting éclair, en plein tournage

Sur le podcast de Michael Rosenbaum, McHale raconte avoir reçu l’appel de son agent alors que le film était déjà en route. Le rôle, celui du mari de Sidney Prescott, lui aurait été proposé pour un tournage dès le lendemain, ou presque. Pour lui, l’essentiel était surtout d’entrer dans un nouvel épisode de Scream.

Le point important est ailleurs. Selon McHale, le plan initial prévoyait bien le retour de Patrick Dempsey dans ce rôle. Il dit ne pas savoir précisément ce qui a bloqué, évoquant un souci d’agenda ou d’argent. Résultat, il arrive sur le plateau et découvre même que le nom de Dempsey figure encore sur sa chaise.

La montre qui raconte tout

Il y a les grandes décisions de casting, et puis il y a ces petits détails qui trahissent tout. L’équipe costumes remet à McHale une montre TAG Heuer qu’il estime à environ 25 700 euros (30 000$). Problème, pour un chef de police d’une petite ville, l’accessoire sonne franchement bizarre.

Cette montre n’avait visiblement pas été pensée pour lui. Elle aurait été prévue pour Dempsey, qui a un accord avec la marque. Même absent du film, la préparation matérielle, elle, était déjà lancée. McHale a donc bricolé sa propre explication, en imaginant que les ventes du livre de Sidney avaient permis d’offrir ce luxe à Mark. Bon, ce n’est pas absurde, puisque ce livre compte dans les retournements du film.

Pourquoi ce détail compte pour le canon de Scream

Le vrai sujet, ce n’est pas la montre. C’est la continuité. La saga laissait entendre depuis longtemps que Sidney avait fondé sa famille avec Mark Kincaid, le personnage joué par Dempsey dans Scream 3. Voir débarquer McHale dans le rôle a donc créé une confusion assez folle, comme si Sidney avait épousé un autre Mark.

Et le film n’aide pas vraiment. Le personnage est bien chef de police dans la petite ville où il vit avec Sidney, ce qui tient la route vu son passé d’ex-flic du LAPD. Mais ensuite, il s’évapore du récit, avant de survivre à l’une des attaques de Ghostface les plus violentes de la franchise. Clairement, on sent la couture.

Un film revenu aux sources, mais pas sans casse

Ce faux raccord s’inscrit dans une production déjà chahutée. Scream 7 a ramené Neve Campbell et confié la réalisation à Kevin Williamson, un retour aux racines assez net. En parallèle, le projet a aussi perdu plusieurs acteurs, puis un réalisateur.

Du coup, ce remplacement express a sans doute forcé des ajustements créatifs bien plus lourds qu’un simple changement de visage. McHale, lui, semble surtout avoir apprécié l’expérience. Et comme son personnage survit, la porte reste ouverte pour un Scream 8. Avec une question en suspens, quand même, celle de savoir si la saga recollera un jour proprement les morceaux de son propre lore.