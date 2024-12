Un autre acteur phare fera son retour dans Scream 7

La septième édition de la saga horrifique Scream confirme le retour d'une autre célébrité emblématique de la franchise.

Le retour de Mason Gooding dans Scream 7

La nouvelle a été officiellement confirmée : Mason Gooding, qui a incarné Chad Meeks-Martin dans la franchise Scream, renouera avec son rôle dans le septième volet de la série. Il se retrouvera face à face avec Ghostface, comme le laissent présager les précédents films Scream et Scream VI.

Des incertitudes sur le casting

Cependant, le retour de certains acteurs reste encore incertain. Il n’est pas clair si Jasmin Savoy Brown, qui incarne la sœur de Chad, Mindy Meeks-Martin, sera de la partie. L’absence de certains acteurs pourrait surprendre, notamment celle de Hayden Panettiere qui a repris son rôle de Kirby Reed dans Scream VI après une pause dans sa carrière.

Les difficultés de production de Scream 7

Le septième volet de Scream a connu de nombreux obstacles avant d’atteindre la ligne d’arrivée. Il a notamment été affecté par le départ de Melissa Barrera et Jenna Ortega, et par le changement de réalisateur. Cependant, le film a trouvé un nouveau souffle avec l’arrivée de Kevin Williamson à la réalisation. Il avait déjà prouvé son talent en écrivant les scénarios de Scream, Scream 2 et Scream 4.

Le renouveau du casting

Des acteurs frais viendront renforcer le casting de Scream 7. Isabel May, récemment vue dans les spin-offs de Yellowstone, 1883 et 1923, interprétera la fille aînée de Sidney Prescott. Les fans de Ghostbusters: Afterlife et Ghostbusters: Frozen Empire seront ravis de retrouver McKenna Grace et Celeste O’Connor. Asa Germann de Gen V et Sam Rechner de The Fabelmans sont également annoncés au casting.

Malgré de nombreux rebondissements, la production de Scream 7 semble bien avancer, pour le plus grand bonheur des fans. Le film est actuellement prévu pour une sortie le 27 février 2026. Reste à savoir si le septième opus saura maintenir l’équilibre entre les acteurs historiques de la franchise et les nouveaux venus.