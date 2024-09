L’ordre idéal pour regarder Yellowstone et ses nombreux spin-offs

L'univers de Yellowstone explore la saga épique de la famille Dutton, propriétaire d'un vaste ranch dans le Montana, mêlant drames familiaux, luttes de pouvoir et conflits avec les forces extérieures. À travers la série principale et ses spin-offs, 1883 et 1923, l'histoire retrace plusieurs générations de cette famille, mettant en lumière leur détermination à protéger leur héritage.

Tl;dr Yellowstone est une série à succès avec plusieurs spin-offs.

Le visionnage peut se faire en ordre chronologique ou de sortie.

Chaque série peut être appréciée indépendamment des autres.

D’autres spin-offs sont en développement.

Plongée dans l’univers de Yellowstone

Yellowstone, la série dramatique occidentale de Taylor Sheridan, est rapidement devenue l’une des meilleures séries télévisées de tous les temps, avec un univers qui s’étend sur plusieurs séries. Chaque série suit l’héritage de la famille Dutton lors de leur installation sur leurs terres du Montana. Cette franchise continue d’attirer de grands noms d’Hollywood, avec des acteurs comme Kevin Costner, Harrison Ford, Tim McGraw et Faith Hill.

Comprendre l’ordre de visionnage

Pour aborder l’univers complexe de Yellowstone et de ses spin-offs, deux approches s’offrent aux spectateurs. La première consiste à suivre la chronologie historique de l’histoire de la famille Dutton. Dans ce cas, il est conseillé de commencer par 1883, qui raconte les origines des Dutton lors de leur migration vers l’ouest, avant de poursuivre avec 1923, qui explore les défis auxquels la famille est confrontée durant la Grande Dépression.

Ce parcours se termine ensuite avec les cinq saisons de Yellowstone, la série principale qui se déroule à notre époque, montrant l’héritage des Dutton dans le Montana moderne. Cependant, pour les nouveaux spectateurs souhaitant saisir pleinement les subtilités des préquelles, il peut être plus judicieux de commencer par Yellowstone avant de revenir en arrière et découvrir 1883 et 1923. Cette approche permet de mieux comprendre les enjeux actuels de la famille Dutton avant de plonger dans leurs origines.

Les séries de Yellowstone peuvent être visionnées indépendamment

L’univers de Yellowstone est constitué de plusieurs séries interconnectées, mais chacune peut être appréciée indépendamment des autres. Bien que les séries 1883, 1923, et Yellowstone partagent un lien familial à travers la saga des Dutton, elles ne nécessitent pas un visionnage séquentiel pour être comprises ou appréciées. Chaque série possède sa propre identité, ses propres personnages et intrigues, offrant ainsi une expérience complète et satisfaisante. Cependant, pour les fans cherchant une immersion totale dans l’univers, chaque série enrichit les autres en apportant des éléments de contexte et de profondeur supplémentaires, dévoilant l’évolution de la famille Dutton à travers les générations et les défis auxquels elle a été confrontée.