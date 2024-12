Scream 7 accueille une ancienne star de Marvel… pour incarner Ghostface ?

L'ancienne star de Marvel rejoint le casting du septième volet de Scream - pourrait-elle être la prochaine à porter le masque terrifiant de Ghostface ?

Une nouvelle recrue pour le casting de Scream 7

L’actrice Mckenna Grace, connue pour son rôle dans la franchise Ghostbusters et pour avoir incarné une jeune Carol Danvers dans Captain Marvel, rejoint la distribution du prochain volet de la saga d’horreur, Scream 7. Bien que son rôle reste pour l’instant inconnu, les fans s’interrogent déjà sur la possibilité qu’elle soit révélée comme l’un des tueurs. Cette participation marque une nouvelle étape dans la carrière de Mckenna Grace dans l’univers de l’horreur, après des apparitions dans des franchises comme Ghostbusters, The Conjuring et The Haunting of Hill House.

Un retour aux sources pour la saga

Scream 7 a connu un parcours tumultueux en cours de développement. Initialement prévu comme une suite de Scream VI, le film devait suivre l’histoire de Sam Carpenter, la fille illégitime du tueur original Ghostface, Billy Loomis. Cependant, suite à des controverses hors écran, le projet a été revu, recentrant l’intrigue sur le personnage de Sidney Prescott, joué par Neve Campbell.

De nouvelles et anciennes têtes au casting

Outre Mckenna Grace, le casting confirmé de Scream 7 comprend également de nouveaux venus comme Isabel May, qui jouera la fille de Sidney. Des rumeurs indiquent également que des visages familiers pourraient faire leur retour, comme Courteney Cox dans le rôle de Gale Rivers et Patrick Dempsey dans celui du détective Mark Kincaid. Quant à Melissa Barrera, qui incarnait Sam Carpenter, elle n’exclut pas un éventuel retour de son personnage si les conditions le permettent.

En développement, Scream 7 promet de raviver l’horreur et le suspense qui ont fait le succès de la franchise.