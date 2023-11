Courteney Cox rend un hommage touchant à Matthew Perry avec une vidéo dans une scène culte de Friends

Courteney Cox rend un hommage émouvant à Matthew Perry, son défunt partenaire de Friends, qui incarnait Chandler Bing, le futur mari de son personnage Monica. Comment ce départ affecte-t-il l'ensemble de l'équipe de la série ?

Tl;dr Courteney Cox rend hommage à Matthew Perry, son défunt co-star de “Friends”.

Cox publie un mémorial émouvant sur Instagram pour Perry.

Chandler et Monica étaient le cœur romantique de “Friends”.

Perry, décédé à 54 ans, laissera un héritage inoubliable dans la sitcom.

Départ d’une étoile : Hommage de Courteney Cox à Matthew Perry

Dans un univers télévisuel marqué par de nombreux personnages, certains se distinguent par leur présence marquante et leur apport inestimable. C’est le cas de Matthew Perry, acteur reconnu pour son rôle de Chandler Bing dans la sitcom Friends, décédé tragiquement à l’âge de 54 ans.

Une amitié mémorable à l’écran et hors écran

Courteney Cox, qui interprétait Monica Geller dans la même série, a partagé un hommage touchant à Matthew Perry. Dans cette série culte, leur interaction a marqué des générations. Perry, avec son humour sarcastique, et Cox, avec sa personnalité contrôlante mais attachante, ont formé un couple mémorable à l’écran.

Un hommage sincère et émouvant

Sur Instagram, Cox a publié un mémorial émouvant pour Perry, honorant la mémoire du défunt membre de la distribution de Friends. Elle partage une scène où Monica et Chandler sont sur le point d’être découverts après avoir passé la nuit ensemble. Elle révèle que “avant que nous commencions à tourner, il m’a chuchoté une réplique drôle à dire. Il faisait souvent des choses comme ça. Il était drôle et il était gentil.”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Chandler et Monica : le cœur de Friends

En dépit de la popularité de la relation tumultueuse entre Ross et Rachel, c’est la romance de Monica et Chandler qui est restée constante au fil des dix saisons, ce qui a fait d’eux le cœur des intrigues romantiques de la série. Cette importance est exactement ce qui rend l’hommage de Cox si significatif. En tant que duo, à la fois en tant que personnages et interprètes, Cox et Perry ont apporté beaucoup de cœur à l’une des sitcoms les plus emblématiques de tous les temps.