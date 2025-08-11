Cette star de Scream 4 pointe du doigt le principal défaut des dernières suites, et elle vise juste

Une actrice emblématique de Scream 4 s’exprime sur les difficultés rencontrées par les dernières suites de la franchise, mettant en lumière un point crucial qui pourrait expliquer les réserves de certains fans envers ces nouveaux épisodes.

Tl;dr Les derniers Scream épargnent trop de personnages.

épargnent trop de personnages. Des acteurs décédés reviennent dans Scream 7 .

. Sortie de Scream 7 prévue le 27 février.

Le retour des morts dans « Scream 7 » interroge les fans

Depuis presque trente ans, la franchise Scream bouscule les codes du film d’horreur. Or, avec l’arrivée imminente de Scream 7, certains choix scénaristiques font grincer des dents, à commencer par la résurrection inattendue de personnages emblématiques… pourtant bel et bien morts lors des opus précédents. Dans ce nouvel épisode, David Arquette, Matthew Lillard, et Scott Foley seront ainsi de retour dans la peau de leurs rôles respectifs — Dewey Riley, Stu Macher et Roman Bridger. Une initiative qui s’inscrit dans une tendance actuelle du genre : repousser sans cesse les limites, quitte à chambouler les règles établies.

L’avis tranché d’Alison Brie sur l’évolution de la saga

Mais ce n’est pas tout : cette orientation narrative ne fait pas l’unanimité parmi les anciens du casting. Invitée du podcast Shut Up Evan, l’actrice Alison Brie, vue dans le quatrième volet, ne mâche pas ses mots : « Trop de gens survivent. » Selon elle, le cœur même du suspense se dissout quand le quatuor central — incarné par Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding, et Jasmin Savoy Brown — échappe systématiquement à la mort. À ses yeux, il serait temps que la saga retrouve sa capacité à surprendre le public en osant sacrifier des piliers, à l’image du sort réservé au personnage campé par Drew Barrymore dès les premières minutes du film original.

Nouvelles têtes et retours attendus pour le septième opus

Si certaines figures disparaissent — exit donc Jenna Ortega et une Melissa Barrera évincée avant tournage — d’autres retrouvent le chemin des plateaux. Outre le retour de la mythique Sidney incarnée par Neve Campbell, on verra aussi reparaître Courteney Cox. La production s’offre également un vent frais grâce à une poignée de nouveaux venus : citons notamment Isabel May, Celeste O’Connor ou encore Jimmy Tatro.

L’avenir de Scream entre nostalgie et renouvellement scénaristique ?

Alors que la sortie en salle est annoncée pour le 27 février prochain, une question reste en suspens : cette volonté de faire revenir d’anciennes gloires — parfois au mépris de toute logique narrative — saura-t-elle raviver la flamme chez les amateurs du genre ou risque-t-elle d’en lasser certains ? Les prochains mois diront si ce nouvel épisode parvient à renouer avec l’audace sanglante qui avait jadis fait basculer le destin du slasher américain.