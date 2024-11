Comment le MCU peut-il rappeler Jenna Ortega, 11 ans après son rôle ?

Comment l'Univers Cinématographique Marvel pourrait ramener Jenna Ortega, 11 ans après son rôle emblématique ?

Tl;dr Jenna Ortega, star montante d’Hollywood, pourrait revenir dans l’Univers Cinématographique Marvel (MCU).

Elle a joué dans Iron Man 3 en tant que la fille du vice-président.

Ortega pourrait également interpréter de nouveaux personnages de l’univers Marvel.

Jenna Ortega, une étoile montante à Hollywood

La charmante Jenna Ortega, une des étoiles les plus brillantes d’Hollywood, pourrait faire son grand retour dans l’Univers Cinématographique Marvel (MCU). Cette idée n’est pas seulement le fruit des rumeurs, mais elle est aussi soutenue par l’histoire de l’actrice avec le MCU.

En effet, Jenna Ortega a fait ses débuts dans l’univers Marvel en incarnant la fille du vice-président dans le film Iron Man 3. À l’époque, son rôle était peu parlant mais essentiel. Elle jouait une jeune fille ayant une jambe en moins, ce qui suggérait que le vice-président souhaitait que le programme Extremis réussisse pour lui faire pousser une nouvelle jambe.

Un retour possible dans le MCU

La question qui se pose maintenant est de savoir comment et où Jenna Ortega pourrait être réintroduite dans l’MCU. Heureusement, le MCU a l’habitude de faire revenir des acteurs pour des rôles plus importants que prévu.

Il est également possible qu’Ortega revienne en tant que le même personnage. Le nom de son personnage dans Iron Man 3 n’a pas été révélé, ce qui laisse la porte ouverte à son retour. Cela dit, le MCU pourrait aussi choisir d’introduire un tout nouveau personnage pour Jenna Ortega.

Potentiel pour de nouveaux rôles

Nombreux sont les fans de Jenna Ortega qui aimeraient la voir jouer le personnage de la Tigresse Blanche, alias Ava Ayala. Ce personnage est prévu pour rejoindre le casting de Daredevil: Born Again en 2025. Il est également possible qu’Ortega joue d’autres personnages du MCU, tels que Mockingbird, Polaris, Moonstone et bien d’autres encore.