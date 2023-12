Saison 2 de Mercredi : Jenna Ortega affronte un défi totalement différent de la Saison 1

Dans la deuxième saison de "Mercredi", Jenna Ortega, la vedette de l'émission, fait face à de nouveaux défis, rappelant ainsi une autre série Netflix. Quels seront ces défis, pensez-vous ?

Tl;dr Jenna Ortega et la saison 2 de Mercredi font face à de nouveaux défis.

La date de sortie de la saison 2 reste inconnue, le tournage devrait commencer en avril 2024.

La pression sur la saison 2 s’intensifie, tout comme les attentes du public.

Mercredi devient de plus en plus importante pour Netflix avec la fin de Stranger Things.

Les nouveaux défis de Mercredi et Jenna Ortega

La saison 2 de Mercredi et sa vedette Jenna Ortega sont confrontées à un ensemble de défis radicalement différent de la saison 1. Malgré le fait que les adaptations précédentes de la famille Addams soient souvent célébrées lors de la saison d’Halloween, la saison 1 de Mercredi a fait ses débuts juste à temps pour la fête de Thanksgiving en 2022. Rapidement après, Mercredi a battu le record d’audience de Stranger Things, tandis que Ortega est devenue l’une des jeunes actrices les plus populaires à Hollywood.

Une pression et des attentes accrues pour la saison 2

Alors qu’il y avait beaucoup d’excitation autour de la sortie de Mercredi, en raison notamment de l’implication de Tim Burton, il était difficile d’évaluer les attentes. Les projets précédents se sont plongés dans la vie de toute la famille, donc la série Netflix entrait en territoire inconnu en se concentrant principalement sur Wednesday et son temps à Nevermore Academy. Maintenant que la série et Jenna Ortega sont devenues un tel attrait pour Netflix, la pression sur la saison 2 est plus grande et les attentes pour l’histoire de Mercredi et des personnages secondaires sont plus élevées.

Mercredi, le nouveau pilier de Netflix

Il n’est un secret pour personne que Mercredi est devenue le remplacement de Stranger Things pour Netflix. Avec la fin prochaine de Stranger Things à la saison 5, Netflix mettra encore plus l’accent sur Mercredi comme un point fort de sa programmation. Plus d’efforts seront probablement faits pour répondre à la popularité de Mercredi de manière qui va au-delà des chiffres d’audience. Cela pourrait signifier une plus grande production et des délais plus longs entre les saisons, quelque chose que Stranger Things a connu au cours de son existence.