One Piece en live-action : quel acteur pour incarner Smoker dans la saison 2 ?

Netflix est toujours à la recherche d'un acteur pour le rôle du chasseur de pirates Smoker dans le cadre de la deuxième saison de la série télévisée One Piece.

Un rôle emblématique à pourvoir

La saison 2 de la série Netflix One Piece va introduire une panoplie de personnages emblématiques provenant du manga et de l’anime, y compris le fameux Smoker. Vice-amiral dans les marines du Gouvernement Mondial, Smoker le Chasseur Blanc est un méchant récurrent dans la série originale One Piece, bien qu’il forme parfois des alliances temporaires avec les Pirates du Chapeau de Paille pour repousser des menaces plus importantes. Fidèle à son nom, ce chasseur de pirates est connu pour mâchonner constamment deux cigares simultanément, complétant ses pouvoirs de manipulation de la fumée grâce à la consommation d’un Fruit du Démon.

Le défi du casting

L’acteur choisi pour jouer Smoker devra incarner la rudesse et le code moral strict du méchant, agissant comme une figure d’autorité puissante qui est néanmoins quelque peu imprévisible et suit ses propres règles. La familiarité avec les rôles militaires ou policiers et l’action fantastique surréaliste seraient un énorme atout pour prendre en main le personnage. Bien que Smoker ait été teasé dans le final de la première saison de One Piece, son statut final de casting reste inconnu. Comme pour les autres personnages de la série, la plateforme de streaming Netflix pourrait prendre des risques avec des acteurs moins connus, ne préférant pas gaspiller le budget limité sur la puissance des stars.

Potentiels acteurs pour le rôle de Smoker

Plusieurs noms circulent pour incarner ce personnage emblématique. On mentionne notamment Alan Ritchson, connu pour son rôle dans la série Amazon Reacher. Sa carrure imposante et son physique intimidant rappellent le dessin original d’Eiichiro Oda dans le manga, ce qui le rend parfait pour Smoker tant en expérience qu’en apparence. D’autres acteurs comme Joel Kinnaman, connu pour ses rôles de flics militaires à haut risque, ou Charlie Hunnam, une star d’action moins connue, sont également envisagés.