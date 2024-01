One Piece réalise sa meilleure année, 2024 s’annonce encore plus spectaculaire

En 2023, la franchise One Piece a solidement scellé sa place au sommet grâce à une année riche en succès, et 2024 s'annonce encore plus prometteuse. Quelles surprises nous réserve-t-elle pour la suite ?

Un triomphe en 2023

L’année 2023 a été une année phénoménale pour le secteur de l’animation japonaise. Cependant, le véritable triomphe a été celui de One Piece. Grâce à la première adaptation réussie d’un manga en live-action par Netflix, l’anime atteignant des sommets inédits et l’histoire du manga entrant dans sa dernière saga, One Piece a su se démarquer.

Un futur prometteur

Si 2023 a été une année triomphale pour One Piece, 2024 s’annonce encore plus prometteuse. Les deux décennies et demie d’existence de la création d’Eiichiro Oda pourraient connaître leur apogée cette année.

Des projets en perspective

Après le succès de l’adaptation en live-action, Netflix a décidé d’aller plus loin en annonçant un remake complet de l’anime, qui sera réalisé par le célèbre Studio WIT. Par ailleurs, la seconde saison de la série live-action est également attendue, même si la date de sortie reste inconnue.

Une saga qui ne s’essouffle pas

Après deux décennies, le manga One Piece continue de captiver. Alors que la saga de l’Egghead touche à sa fin, Eiichiro Oda a révélé que la prochaine arc comportera encore plus de combats et conduira les Straw Hats sur l’île des géants, Elbaf.