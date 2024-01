Date officielle de sortie révélée pour le préquel en anime de One Piece

L'adaptation en anime de Monsters, préquelle de One Piece, raconte l'histoire épique de Ryuma, l'ancêtre de Zoro. Sa sortie n'est plus qu'à quelques semaines. Ne serait-ce pas excitant de découvrir les racines de Zoro ?

Il est temps pour les fans de se réjouir, car l’adaptation anime de Monsters, la préquelle de One Piece, est sur le point de faire son entrée sur nos écrans. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Monsters raconte l’histoire épique de l’ancêtre de Zoro, Ryuma, et elle sera diffusée sur Netflix à partir du 21 janvier 2024.

L’histoire suit les aventures de Shimotsuki Ryuma, un samouraï légendaire de Wano, bien avant l’époque où Luffy s’est lancé à la recherche de One Piece. Ryuma, qui a gagné son titre de “Dieu de l’Épée” en tuant un redoutable dragon, est un personnage au cœur de nombreuses théories chez les fans de One Piece.

La nouvelle adaptation de Monsters apportera sans doute des éclaircissements sur la vie de Ryuma, la manière dont il est devenu une légende et l’histoire de l’ancêtre de Zoro.

La nouvelle série animée est produite par E&H Production, le nouveau studio d’animation de Park Sung Hoo, qui a contribué à la réalisation de projets époustouflants tels que One Piece Film: Z et la première saison de Jujutsu Kaisen.

Il reste à voir si l’adaptation anime de 25 minutes de Monsters sera une représentation directe du manga original. Quoi qu’il en soit, les fans auront certainement hâte de découvrir des connexions avec la version de Wano qui a été récemment libérée dans le manga et l’anime de One Piece.

On en pense quoi ?

La sortie prochaine de Monsters est une excellente nouvelle pour les fans de One Piece. Cette adaptation anime de la préquelle promet d’être une aventure épique qui nous plongera dans le passé de Wano et nous donnera un aperçu du monde avant l’ère de Luffy. Le fait qu’elle soit produite par E&H Production, connu pour son travail de haute qualité sur d’autres anime populaires, est un gage de qualité. Il ne fait aucun doute que cette nouvelle série sera un ajout précieux à l’univers de One Piece.