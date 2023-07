Jujutsu Kaisen Cursed Clash, un action brawler en deux contre deux

Le manga populaire de Gege Akutami se voit adapter en jeu de combat par l'éditeur japonais Bandai Namco.

Que cela soit via son mode histoire ou le multijoueur pour défier ses amis, les combats en arène de Jujutsu Kaisen Cursed Clash vont permettre aux fans de revivre l’histoire originale de Jujutsu Kaisen dans laquelle le protagoniste Yuji Itadori et ses amis défendent l’humanité contre des monstres connus sous le nom de Malédictions dans un Japon moderne. Les joueurs pourront constituer leurs propres équipes, chacune étant capable d’exécuter un large éventail d’attaques et de combos en équipe. Les différentes combinaisons de personnages auront des synergies et des dynamiques de puissance uniques. En remportant des combats, ils pourront augmenter le niveau de puissance de leur combattant, débloquant ainsi des attaques plus puissantes au fur et à mesure de leur progression.

Un trailer pour Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Misaki Kai, productrice chez Bandai Namco, a déclaré :

Avec son scénario unique et captivant ainsi que son accent sur l’action intense, Jujutsu Kaisen est l’anime parfait pour faire le grand saut vers les jeux vidéo. Jujutsu Kaisen Cursed Clash reste fidèle au matériau d’origine et emmène les joueurs dans l’univers de cet anime pour qu’ils vivent l’histoire et l’action par eux-mêmes.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam) à une date de sortie inconnue.