Le méchant teasé dans la saison 1 de One Piece probablement absent de la saison 2

Plusieurs adversaires de Monkey D. Luffy pour l'adaptation en live-action de One Piece sur Netflix feront leur réapparition dans la deuxième saison, cependant, un personnage que la série télévisée met particulièrement en avant ne sera pas de retour.

La saison 1 de One Piece est disponible sur Netflix.

Des méchants familiers et des absences notables

Le phénomène One Piece de la plateforme de streaming Netflix a vu un grand nombre de méchants défier Monkey D. Luffy (interprété par Iñaki Godoy) et ses amis lors de la première saison. Et bien que certains d’entre eux soient de retour pour une seconde saison, un antagoniste particulièrement mis en avant ne devrait probablement pas réapparaître.

Les Pirates du Chapeau de Paille ont affronté une multitude d’ennemis dans leur périple à travers East Blue, croisant le fer avec des personnages aussi variés que Buggy le Clown (Jeff Ward) ou Arlong le Poisson-Homme (McKinley Belcher III). Ils ont également neutralisé des menaces plus mineures lors de leurs premières aventures, démontrant ainsi leur efficacité en tant qu’équipe.

Un avenir incertain pour le capitaine Kuro

Durant les épisodes 3 et 4 de la série, Luffy et ses amis tentent de sauver Kaya (Celeste Loots) des griffes de Kuro (Alexander Maniatis), le capitaine des pirates du Chat Noir, qui se fait passer pour son majordome afin de la dépouiller. Bien que Kuro ne trouve pas la mort lors de cette confrontation, One Piece montre explicitement qu’il parvient à s’échapper à bord d’un bateau.

Cette scène laisse supposer que les spectateurs reverront le Capitaine Kuro à l’avenir. Cependant, il ne faut probablement pas s’attendre à le voir réapparaître lors de la saison 2 de One Piece. En effet, malgré la confirmation de sa survie, le Capitaine Kuro n’a plus vraiment de rôle à jouer dans l’histoire après ce point.

Un départ définitif ?

Si la série live-action One Piece de Netflix apporte quelques modifications au manga et à l’anime d’origine, sa première saison respecte tous les moments importants de l’histoire. Cette interprétation fidèle devrait se poursuivre dans la saison 2, ce qui signifie que Kuro ne viendra pas défier Luffy à la suite de sa défaite en saison 1. Ainsi, il est fort possible que One Piece ait montré pour la dernière fois le Capitaine Kuro.