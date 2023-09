One Piece : la série live-action de Netflix est renouvelée

Netflix commande une deuxième saison pour la série télévisée One Piece.

Renouvelée par Netflix sans grand surprise au vu de son succès, la série télévisée One Piece est actuellement numéro un sur la plateforme de streaming américaine avec 37,8 millions de vues en moins de deux semaines depuis sa sortie. Elle a également atteint le top 10 dans 93 pays et a débuté à la première place dans 46 pays.

NAKAMA!!! 🏴‍☠️👑 It fills us with great joy to give you this message directly from Oda-Sensei. ⛵️ #OnePieceNetflix #OnePieceLiveAction pic.twitter.com/X8ZOLPkaXD — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) September 14, 2023

Eiichiro Oda, le créateur du manga One Piece, a déclaré :

Qu’avez-vous pensé de la première saison du live-action One Piece ? J’ai passé beaucoup de temps à travailler dessus avec Netflix et Tomorrow Studios. Il semble que les gens du monde entier ont apprécié la série, ce qui justifie vraiment le travail acharné de l’équipe de production. Deux semaines après le lancement, je viens de recevoir une excellente nouvelle. Netflix a décidé de renouveler la série ! Les aventures d’Inaki Godoy et des Chapeaux de Paille en live-action continueront avec de nouveaux épisodes !

One Piece reviendra avec une deuxième saison sur Netflix

La première saison de One Piece s’est achevée lorsque Monkey D. Luffy a appris que sa tête était mise à prix comme jamais auparavant dans East Blue. Sa victoire sur les pirates d’Arlong fait enfin de lui un vrai pirate, mais cela signifie aussi que lui et ses amis sont désormais en grand danger à cause des chasseurs de primes et la Marine, qui n’est autre que la force militaire principale du Gouvernement Mondial. Laissant East Blue derrière eux, ils partent à la conquête de Grand Line pour poursuivre leur quête du One Piece.

La série télévisée One Piece est créée en partenariat avec la Shueisha, Tomorrow Studios et Netflix. Matt Owens et Steven Maeda sont les scénaristes, producteurs exécutifs et showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein et Becky Clements sont chargés de la production exécutive. Inaki Godoy incarne Luffy, Mackenyu Roronoa incarne Zoro, Emily Rudd incarne Nami, Jacob Romero incarne Usopp et Taz Skylar incarne Sanji.