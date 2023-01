One Piece : la série live-action sera diffusée dans le courant de l’année

La série One Piece en live-action se dévoile avec une première image officielle.

L’affiche de l’adaptation en série de One Piece pour la plateforme de streaming Netflix présente Inaki Godoy sous les traits de Monkey D. Luffy, vêtu de la veste rouge et du chapeau de paille caractéristiques du personnage. En plus de Luffy, elle tease également les débuts en live-action de Zoro, Nami, Usopp et Sanji, les principaux mugiwaras, incarnés par Mackenyu Arata (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) et Taz Skylar (Sanji).

Adventure is on the horizon! ONE PIECE sets sail in 2023. Click Remind Me to add it to your list.https://t.co/c9RxnWdQiY pic.twitter.com/rQES39Gkmk — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) January 30, 2023

Basé sur le manga d’Eiichiro Oda, One Piece suivra les aventures hors du commun de Monkey D. Luffy et de son équipage de pirates alors qu’ils explorent des îles exotiques et des océans sans fin à la recherche du trésor ultime One Piece pour devenir le prochain roi des pirates. Steven Maeda et Matt Owens sont les scénaristes, producteurs exécutifs et showrunners de la série télévisée produite par Tomorrow Studios et Netflix en partenariat avec la Shueisha.

Dans les coulisses de la série One Piece

Le casting de One Piece en live-action comprend de nouveaux acteurs comme McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala et Steven Ward. D’autres participants seront annoncés ultérieurement.