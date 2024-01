Jason Statham triomphe sur Netflix avec son film d’action après le succès de Beekeeper

Le film d'action de 2005, Transporter 2 avec Jason Statham, connait un regain de succès sur Netflix suite à la sortie de son dernier film, The Beekeeper. Curieux de connaître la suite de ses aventures palpitantes ?

Tl;dr Le film d’action Transporter 2 de 2005 connaît un succès sur Netflix.

Il se classe No. 2 dans le Top 10 mondial de Netflix avec 5,8 millions de vues.

Son succès sur Netflix est probablement dû au dernier film de Statham, The Beekeeper.

The Beekeeper a rapporté plus de 21 millions de dollars dans le monde et a un score respectable de 69% sur Rotten Tomatoes.

Transporter 2 fait un retour en force sur Netflix

Transporter 2, le film d’action de 2005 avec Jason Statham, a trouvé un nouvel élan sur Netflix. Il figure actuellement au 2e rang du Top 10 mondial de la plateforme avec 5,8 millions de vues pour la semaine du 8 au 14 janvier.

Le film, réalisé par Louis Leterrier, met en vedette Jason Statham dans le rôle de Frank Martin, un transporteur impliqué dans l’enlèvement mystérieux du fils d’un officiel américain. Amber Valletta, Keith David, Matthew Modine et Kate Nauta complètent le casting de ce film, qui a réussi à s’imposer malgré des critiques mitigées à sa sortie.

Le rôle de The Beekeeper

La popularité actuelle de Transporter 2 sur Netflix est probablement due à la sortie du dernier film d’action de Statham, The Beekeeper. Ce film, sorti le 12 janvier, a déjà rapporté plus de 21 millions de dollars de recettes dans le monde et affiche un score respectable de 69% sur Rotten Tomatoes.

Un effet boule de neige pour Statham ?

Cette nouvelle vague de popularité pour Transporter 2 pourrait également bénéficier à The Beekeeper. En effet, l’exposition de Jason Statham dans les classements Netflix pourrait encourager davantage de personnes à découvrir son dernier travail au cinéma.