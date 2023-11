Levon’s Trade : Jason Statham va devenir la vedette d’un nouveau thriller d’action

Sylvester Stallone et David Ayer collaborent sur Levon's Trade pour Black Bear Pictures et BlockFilm.

Réalisé par David Ayer (Harsh Times, Suicide Squad, Bright, The Beekeeper) à partir d’un scénario de Sylvester Stallone (Samaritan, Tulsa King, Zookeeper, The Suicide Squad) basé sur un roman de l’auteur Chuck Dixon, le film Levon’s Trade racontera comment Levon Cade a laissé son “métier” derrière lui pour devenir “honnête” et travailler dans la construction. Son objectif est de vivre une vie simple et d’être un bon père pour sa fille. Mais lorsque la fille adolescente de son patron, Jenny, disparaît, il est appelé à réutiliser les compétences qui ont fait de lui une figure légendaire dans le monde obscur des opérations secrètes. Sa quête de l’étudiante disparue l’entraîne au cœur d’une sinistre conspiration criminelle, créant une réaction en chaîne qui menacera son nouveau mode de vie.

Sylvester Stallone revient à l’écriture avec Levon’s Trade

Levon’s Trade est le premier projet scénaristique de Sylvester Stallone depuis Rambo : Last Blood en 2019 et Creed II en 2018. David Ayer et Chris Long produiront le film via Cedar Park Entertainment, aux côtés de Jason Statham (Punch Palace Productions), Sylvester Stallone (Balboa Productions), John Friedberg (Black Bear Pictures) et Bill Block (BlockFilm). A noter que le tournage devrait débuter en mars 2024 à Londres et vise une diffusion au cinéma d’ici 2025.