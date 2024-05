“Ce n’est pas sa faute” : Un cascadeur de Jean-Claude Van Damme raconte une cascade presque désastreuse

David Leitch, ancien doubleur de Jean-Claude Van Damme, raconte son expérience sur le plateau de Replicant, où une cascade intense a failli mal tourner. Quelle était cette cascade périlleuse ?

David Leitch, jadis cascadeur pour le célèbre acteur belge et artiste martial Jean-Claude Van Damme, relate une anecdote terrifiante sur le plateau du film Replicant. Une cascade qui a frôlé le désastre et qui aurait pu coûter cher.

Dans une interview avec Corridor Crew, Leitch raconte comment une cascade a failli mal tourner. Van Damme, connu pour ses rôles dans Double Impact, Double Team et Kickboxer, ainsi que pour ses cascades extrêmes, devait secouer une structure d’escalier sur laquelle se trouvait Leitch. Ce dernier, qui n’était pas attaché, a été propulsé au sol. Heureusement, un membre de l’équipe de cascadeurs a réussi à glisser un matelas de protection sous lui au dernier moment.

“C’est moi, dans le plan du haut. Vous pouvez voir que c’est moi. Jean Claude avait besoin de quelqu’un pour se battre contre lui-même parce qu’il était un clone. […] Et je me souviens qu’il a fait basculer le tout. Il le renverse. Et je me dis ‘mon dieu, je vais me taper la tête sur le béton à 12 pieds de haut, non ?’ Je tombe et au ralenti j’entends juste ce matelas glisser ‘zzzzt’ sur le sol. À 20 pieds de là, Scott Ateah fait glisser ce matelas. Et j’atterris, je veux dire je fais un taco total. J’aurais pu être assommé, ou avoir le cou cassé.”