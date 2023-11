The Fall Guy : Ryan Gosling rend hommage au métier de cascadeur

Emily Blunt et Ryan Gosling seront les vedettes de The Fall Guy.

Réalisé par David Leitch et écrit par Drew Pearce pour Universal Pictures, le film The Fall Guy est une adaptation de la série télévisée du même nom. L’histoire se concentre sur Colt Seavers, un cascadeur chevronné, autrefois considéré comme le meilleur de l’industrie, mais dont la carrière a lentement décliné en raison de son âge et de ses blessures. Lorsqu’il est engagé pour travailler sur le tournage du film de Jody Moreno, les choses se gâtent lorsque la star du film disparaît, mettant en péril toute la production. En cascadeur héroïque qu’il est, Colt se charge de retrouver l’acteur, mettant sa vie en jeu pour faire le travail et sauver son emploi.

Un trailer pour The Fall Guy

The Fall Guy sortira au cinéma le 28 février 2024. Le casting est composé de Ryan Gosling (Colt Seavers), Emily Blunt (Jody Moreno, l’ex-petite amie de Colt), Winston Duke (meilleur ami de Colt et coordinateur des cascades), Aaron Taylor-Johnson (Tom Ryder), Hannah Waddingham (Gail, la productrice exécutive de Jody), Stephanie Hsu (l’assistante personnelle de Ryder), Teresa Palmer et Lee Majors.

Ryan Gosling produit The Fall Guy aux côtés de David Leitch, Guymon Casady (Entertainment 360) et Kelly McCormick (87North Productions), tandis que Geoff Shaevitz, le créateur de la série originale Glen A. Larson, Matt Reilly, Peter Cramer et Cecil O’Connor en sont les producteurs exécutifs.