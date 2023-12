La saison 5 de Stranger Things résout enfin un problème majeur des saisons précédentes

La cinquième saison de Stranger Things sera la dernière de la série. Un détail important lui permet d'éviter un problème qui a nui aux saisons précédentes. Quel pourrait être ce détail crucial ?

La cinquième saison de la très populaire série Netflix, Stranger Things, sera celle qui clôturera l’histoire. Cette dernière saison promet un retour aux sources qui pourrait éviter un problème récurrent des saisons antérieures : la séparation des personnages principaux.

En effet, séparer le gang principal a eu un impact négatif sur les saisons passées de la série, en particulier la saison 4. Malgré son succès, un reproche majeur a été formulé : le groupe d’amis n’était pas réuni. Cette dissociation des personnages, non seulement à travers le pays, mais aussi à l’échelle mondiale, a été un choix audacieux qui a finalement perturbé l’harmonie de la saison.

Il est donc essentiel que tous les personnages principaux soient réunis pour la saison 5, qui sera la dernière de Stranger Things. Les frères Duffer, créateurs de la série, ont décrit cette saison comme étant “la saison un sous stéroïdes“. Ce retour du groupe principal à Hawkins pour affronter Vecna et tenter de sauver leur ville donnera à cette saison un sentiment similaire à la première, mais avec des enjeux plus élevés.

Il est également crucial que le gang principal soit de retour à Hawkins pour la saison finale. En effet, dans le passé, les épisodes et intrigues les plus faibles ont eu lieu dans d’autres lieux. En ramenant tout le monde à Hawkins pour la saison 5, Stranger Things s’assure qu’elle s’achèvera là où tout a commencé.

On en pense quoi ?

Enfin, ce retour aux sources semble être une décision judicieuse pour conclure la série. Il est vrai que Stranger Things a toujours brillé grâce à l’union de ses personnages et la dynamique de groupe qui en découle. En revenant à cette formule éprouvée, la série a toutes les chances de nous offrir une finale mémorable, remplie de nostalgie, d’émotion et de suspens. Il ne reste plus qu’à attendre de voir si cette stratégie portera ses fruits.