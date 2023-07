Netflix tease la préquelle Stranger Things : The First Shadow

"Le début de l'histoire de Stranger Things pourrait être la clé des événements à venir."

Les événements de The First Shadow se déroulent environ 25 ans avant les événements de la série télévisée Stranger Things diffusée sur la plateforme de streaming Netflix :

À Hawkins en 1959, une ville ordinaire avec des soucis ordinaires, la voiture du jeune Jim Hopper ne démarre pas, la sœur de Bob Newby ne prend pas son émission de radio au sérieux et Joyce Maldonado veut juste obtenir son diplôme et quitter la ville. Lorsque Henry Creel, un nouvel étudiant, arrive, sa famille découvre qu’un nouveau départ n’est pas si facile… et que les ombres du passé ont une très longue portée…

#StrangerThingsOnStage will take you right back to the beginning of the Stranger Things story – and it might hold the key to what comes next… 🔥 pic.twitter.com/3y9waLiG9j — Stranger Things (@Stranger_Things) July 5, 2023

Stranger Things : The First Shadow commencera ses représentations le 17 novembre prochain au Phoenix Theatre de Londres. Celles-ci sont déjà complètes jusqu’à la mi-décembre. Le casting sera dévoile ultérieurement, tandis que les projets au-delà de Londres ne sont pas connus dans l’immédiat.

Stranger Things : The First Shadow sera essentielle pour la fin de Stranger Things

La pièce de théâtre est basée sur une histoire originale des créateurs de la série, Matt et Ross Duffer, ainsi que de Jack Thorne et Kate Trefry. Elle sera réalisée par Stephen Daldry avec l’aide de Justin Martin. Les autres membres de l’équipe créative sont la scénographe Miriam Buether, la costumière Brigitte Reiffenstuel, l’éclairagiste Jon Clark, le concepteur sonore Paul Arditti, la conception des illusions et les effets visuels de Jamie Harrison et Chris Fisher, la conception vidéo et les effets visuels de 59 Productions, la direction des mouvements de Coral Messam, les perruques, la coiffure et le maquillage de Campbell Young Associates.